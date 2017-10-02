Land Rover Defender vs Audi A8
2 октября 2017, 13:04
Что же мощнее Land Rover Defender или Audi A8? Это и решили проверить герои данного видео.
Победитель этого соревнования был очевиден. Не смотря на то, что внедорожник на фоне седана смотрится больше, мощнее и увереннее, необходимо учитывать преимущества данных автомобилей.
Учитывая то что Land Rover Defender оснащен двигателем объемом 2.5 литра и вне дорожными шинами, конкурировать с мощным седаном Audi A8 обутым в дорожные шины не имеет ни какого смысла.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881062-78dfd468314f6bca2be69f6b62de1ac4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...