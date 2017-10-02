Land Rover Defender vs Audi A8

Что же мощнее Land Rover Defender или Audi A8? Это и решили проверить герои данного видео.





Учитывая то что Land Rover Defender оснащен двигателем объемом 2.5 литра и вне дорожными шинами, конкурировать с мощным седаном Audi A8 обутым в дорожные шины не имеет ни какого смысла.





Победитель этого соревнования был очевиден. Не смотря на то, что внедорожник на фоне седана смотрится больше, мощнее и увереннее, необходимо учитывать преимущества данных автомобилей.