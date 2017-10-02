Омбудсмен обратился в адрес Правительства с предложениями по вопросам обеспечения прав пожилых людей

В преддверии Международного дня пожилых людей Уполномоченный по правам человека в РК А. Шакиров направил в адрес Правительства РК обращение, в котором представил ряд предложений по обеспечению прав этой категории наших сограждан.

В целях укрепления межгосударственного взаимодействия уполномоченных органов, национальных правозащитных учреждений, гражданского общества в этой сфере 18-21 сентября т.г., в г. Сеуле состоялась II конференция ASEM (Азиатско-европейское совещание), на которой рассматривался вопрос создания Глобального центра по проблемам старения.

В настоящее время вопросы продвижения и защиты прав лиц старшего поколения актуализируются на глобальном уровне и становятся одним из индикаторов развитости государства и общества. Созданная согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Рабочая группа открытого состава рассматривает вопросы разработки соответствующей международной конвенции.

В обращении Омбудсмена отмечена значимость принимаемых Правительством Казахстана мер по повышению качества жизни людей старшего поколения, созданию условий для их полноценного участия во всех сферах общественной жизни.

В развитие Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана размеры пенсий повышены на 20 %. Принимаемые в сфере социальной политики меры позволили в 2,5 раза снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума.

Вместе с тем, анализ поступающих в адрес Омбудсмена обращений и результаты мониторинговой деятельности свидетельствуют о факторах, сдерживающих реализацию пожилыми людьми своих прав в сфере доступа к медицинской помощи, социальным услугам, а также обеспечению трудовых, культурных, имущественных и иных прав.

Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие единого систематизированного нормативного правового акта, регламентирующего вышеупомянутые права пожилых людей, определяющего их самостоятельный правовой статус при реализации ими своих прав. Наличие такого документа могло бы служить основанием, например, для закрепления права пожилых людей на охрану здоровья в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» по аналогии с правами детей, женщин, военнослужащих.

Омбудсмен обратил внимание на имеющие место случаи отказа медицинскими работниками в оказании надлежащей медицинской помощи пожилым пациентам с хроническими заболеваниями, а также на недостаток гериатрических отделений в поликлиниках и подготовленных в этой сфере специалистов.

Данный вид медицинской помощи отсутствует, например, в посещенном им в сентябре т.г. Центре оказания специальных социальных услуг г. Алматы для престарелых граждан, в том числе с инвалидностью 1 и 2 групп. По итогам посещения также были отмечены недостаточный уровень профессиональной подготовки младшего медицинского персонала по уходу за подопечными учреждения и недопустимо низкий размер оплаты их достаточно тяжелого труда.

Было предложено ускорить внедрение гериатрической и геронтологической помощи людям старшего поколения во всех регионах страны, в том числе в сельских населенных пунктах.

Актуальной для большинства пожилых людей является проблема приобретения необходимых лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Наглядным примером является отсутствие в указанном Перечне лекарств от наиболее распространенных среди пожилых людей заболеваний глаз. В этой связи национальным правозащитным учреждением предложено пересмотреть данный Перечень с учетом заболеваний пожилых людей.

В ряде областей страны функционируют так называемые социальные аптеки, в которых социально уязвимые категории граждан могут приобрести лекарства по сниженным ценам. Однако, в большинстве сельских населенных пунктах такие аптеки отсутствуют.

Также обращено внимание на неупорядоченность предоставления санаторно-курортного лечения в регионах страны. Так, в отдельных областях данный вид лечения предоставляется всем лицам пенсионного возраста, в других - только из числа участников Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, а также людей с инвалидностью.

В данной связи затронут вопрос обеспечения равного доступа людей старшего поколения к одним и тем же услугам в регионах страны, а также в городской и сельской местности. В целях обеспечения доступа этой группы граждан к медицинским, социальным, культурным, транспортным, финансовым услугам, отмечена необходимость тщательного изучения ситуации с положением пожилых людей во всех регионах страны, в особенности, в сельских населенных пунктах.

Для многих пожилых людей продолжение полезной деятельности после достижения пенсионного возраста дает возможность оставаться интегрированными в общество, сохранять свой социальный статус, экономическую независимость, а также реализовывать накопленный интеллектуальный потенциал и профессиональный опыт. В связи с этим, автор письма обратил внимание на отсутствие в трудовом законодательстве механизмов по оказанию содействия занятости, профессиональной ориентации лиц, достигших пенсионного возраста и желающих трудиться. Между тем, Замечание общего порядка № 6 Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам предусматривает принятие государством мер по недопущению любой дискриминации по признаку возраста в области труда и занятости.

В данном контексте Омбудсменом предложена разработка механизмов занятости лиц пенсионного возраста, в том числе доступа к занятию предпринимательством, а также расширение практики наставничества с использованием их трудового опыта и интеллектуального потенциала.

В связи с развитием информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизации, выражено мнение о необходимости обучения граждан старшего поколения компьютерной грамотности, пользованию современными информационными технологиями. В качестве примера приведен опыт НПО гг. Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской области по организации специальных обучающих курсов для пожилых людей, который, несомненно, должен быть поддержан на государственном уровне.

Поступающие в учреждение Омбудсмена жалобы свидетельствуют о том, что данная категория граждан чаще чем другие становится жертвами различных видов мошенничества, в частности в отношении их недвижимой собственности, финансовых накоплений. В данной связи предложено проведение анализа правонарушений в отношении пожилых людей с последующим ведением официальной статистики в этой сфере.

Известное беспокойство выражено в связи с направлением гражданами своих пожилых родителей в дома-интернаты для престарелых, нередко вразрез с желанием самих родителей. Люди преклонного возраста, имеющие благополучных, финансово стабильных детей, вынуждены самостоятельно заботиться о себе в старости либо проживать в вышеуказанных учреждениях. Вместе с тем, ст. 27 Конституции РК и ст. 145 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» обязывают совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях.

В данном контексте немаловажным, по мнению Омбудсмена, является усиление информационной работы и правового воспитания с целью формирования уважительного отношения к старшему поколению, пропаганды роли семьи в жизни пожилых людей, а также государственного содействия волонтерской деятельности по оказанию им необходимой помощи.

Актуальность обеспечения прав пожилых людей в значительной степени корреспондируется с инициированными Главой государства институциональными реформами, предусматривающими оказание своевременных и надлежащих государственных услуг, повышению качества жизни всех казахстанцев, в том числе лиц старшего поколения.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК