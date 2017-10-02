Глава Кыргызстана подписал закон об урегулировании границы с Узбекистаном

"Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе. Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом – ред.) республики 28 сентября 2017 года".

В рамках договора описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран. Осталось 36 спорных участков, или 217 километров. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.





Последние годы отношения двух стран переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, почти четверть которой после развала СССР остается неделимитированной. За последние три года здесь произошло несколько десятков инцидентов с применением оружия. В начале 2016 года Узбекистан и Киргизия несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице.





В прошлом году, после смены власти в Узбекистане, был достигнут прорыв в кыргызско-узбекских отношениях. В том числе в августе прошлого года после многолетнего перерыва возобновились переговоры по делимитации госграницы двух стран.





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