Глава Кыргызстана подписал закон об урегулировании границы с Узбекистаном
2 октября 2017, 13:06
Последние годы отношения двух стран переживали не лучший период.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон об урегулировании 85% линии госграницы с Узбекистаном, сообщает РИА Новости.
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиеев и Атамбаев 5 сентября подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы между странами. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.
"Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе. Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом – ред.) республики 28 сентября 2017 года".
В рамках договора описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран. Осталось 36 спорных участков, или 217 километров. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Последние годы отношения двух стран переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, почти четверть которой после развала СССР остается неделимитированной. За последние три года здесь произошло несколько десятков инцидентов с применением оружия. В начале 2016 года Узбекистан и Киргизия несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице.
В прошлом году, после смены власти в Узбекистане, был достигнут прорыв в кыргызско-узбекских отношениях. В том числе в августе прошлого года после многолетнего перерыва возобновились переговоры по делимитации госграницы двух стран.
Фото: EADaily
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