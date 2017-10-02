Не мусульмане, а отрыв от собственных христианских корней угрожает будущему Европы – эксперты

Интересную точку зрения высказали представители христианства в Казахстане на просьбу Zakon.kz прокомментировать выводы французского ученого о том, что в будущем Европа станет мусульманской.





Напомним, политический комментатор, экономист и управляющий активами Чарльз Гэйв опубликовал выводы своих исследований: «…Спустя не более чем 40 лет, можно быть полностью уверенным в том, что в Австрии, Германии, Испании, Италии, Бельгии и Голландии будет мусульманское большинство населения. Это не предсказания, а подсчеты…».





Епископ Каскеленский Геннадий: Жителям Европы стоит задуматься об утрате религиозных смыслов, о нравственном одичании









Комментируя прогнозы ученого, епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в РК, кандидат богословия отметил: «Арифметические подсчеты и статистические расклады такого рода очень сомнительны и ровным счетом ничего не объясняют. На протяжении многих тысяч лет на всех континентах люди исповедовали примитивные религиозные языческие воззрения. Кто теперь помнит об этих верованиях?





В истории любого народа культуру творит меньшинство. В памяти человечества остаются достижения творческой и научной мысли, явления святости и героизма. Только это ценно, только этим человек оправдается перед Богом на Страшном Суде.





Христос Спаситель всегда обращался к своим последователям как к "малому стаду". Христианство - сложная для усвоения религия, и настоящие христиане всегда были в меньшинстве, но они создали величайшую культуру.





Жителям Европы сегодня меньше всего нужно переживать о процессах глобализации и миграции, а вот об утрате религиозных смыслов, о нравственном одичании, которое выражается в росте социальных пороков, в извращениях человеческой природы - стоит задуматься. Не мусульмане, а отрыв от собственных христианских корней - вот что угрожает будущему европейских стран».





Пастор Виктор Овсянников: В Европе остались христианские ценности, но они больше не связаны с активностью церкви и христианской религии









Свое мнение высказал и пастор церкви «Новое поколение», представитель Ассоциации религиозных объединений Казахстана в г. Алматы и Алматинской области Виктор Овсянников .





- Согласно расчетам, чтобы нация стабильно развивалась в ближайшие 25 лет, нужно, чтобы коэффициент рождаемости был 2,2 ребенка (2-3 ребенка в семье) При коэффициенте 1,9 начинается регресс. Если коэффициент снижается до 1,3, наступает коллапс, так как в этом случае для естественного восстановления нации нужно будет больше ста лет. Сейчас в Европе коэффициент рождаемости ниже критического 1,9. Если рассматривать этнических мусульман как отдельную группу, которая составляет примерно 7% от общего населения Европы, то можно сказать, что она устойчива. Коэффициент рождаемости этой группы выше европейской в три раза. Если позиционировать эти группы отдельно, то при равных условиях в течение ближайших 25 лет диаспора этнических мусульман будет развиваться динамичней европейской.





Но это не фатально для европейского общества, считает эксперт, так как есть программа иммиграции, тем более, что мусульманская диаспора является составной частью этой программы. По его мнению, Европа в целом находится в постхристианском состоянии. «Это значит, что в Европе остались христианские ценности, но эти ценности больше не связаны с активностью церкви и христианской религии в целом. Сейчас эти ценности, оторванные от прямой связи с христианством, привязаны к общим правам человека и его жизни, что часто приводит к перекосам при формировании либеральной повестки текущего момента. Это большой минус для христианской Европы». Говоря об этом, эксперт в данной ситуации видит и свои плюсы.





На его взгляд, этнические мусульмане могут принять европейские ценности, не принимая официально христианства и не меняя свою религию.





Через определенное время европейские ценности снова напрямую будут связаны с развитием христианства и Церкви, как религиозного института. В этом случае принятые постхристианские европейские ценности приведут часть этнических мусульман в христианство, полагает Овсянников.





- Предвижу это, потому что этнические мусульмане, проживающие в Европе, не однородны, - поясняет он. - Среди них есть те, кто иммигрировал сознательно, чтобы расстаться с укладом жизни, который их не устраивал, на своей исторической Родине. Эта категория людей ближе к европейцам, чем к потоку беженцев, которые привозят с собой в Европу маленькую Сирию, Афганистан или Ливан. Происходящие процессы приведут к расслоению мусульманской общины. С одной стороны, окажутся люди, которые будут отрицать европейские традиции и ценности, а, с другой стороны, окажутся люди, готовые ассимилироваться к новому укладу жизни.





Поэтому Европе нужно переживать не за количество этнических мусульман, а за способность политических, экономических, общественных, социальных и религиозных институтов интегрировать лояльных к ее ценностям людей в свое общество.





Пастор считает, что все это будет способствовать тому, что Европа шире откроет двери для мигрантов из Украины и стран бывшего Советского Союза. «Мигранты из этих стран быстрее адаптируются к европейскому мультикультуризму, так как психологически будут ближе к христианству, чем исламу, пришедшему из арабских стран. Это позволит заполнить экономический вакуум в период, когда правила миграции из арабских стран усложнятся. Необоснованные субсидии и льготы будут урезаны, откровенные преступники депортированы, а новые мигранты получат образование и профессии».





Поэтому в ближайшие 25 лет вопрос будет стоять не в том, сколько этнических мусульман будет проживать в Европе, а в том, какими ценностями в своей жизни они будут руководствоваться. У Европы сейчас есть запас ценностей, чтобы повлиять на ситуацию, но без прямой связи с христианской реформацией эти ценности будут терять свою силу и значимость, подытожил Виктор Овсянников.





Торгын Нурсеитова

фото islam.ru



