Некоторые вопросы применения банковского законодательства

В данный момент Верховным судом рассматривается вопрос о правомерности взыскания некоторых комиссий, предлагается инициировать внесение изменений в Закон о банках.

Председатель Верховного суда К.А.Мами, выступая перед представителями СМИ, подчеркнул, что судебная система, обеспечивая верховенство права и равенство всех перед законом, является важным звеном успешной реализации Послания Главы государства, одним из аспектов которой является необходимость принятия комплекса мер, направленных на макроэкономическую стабильность, оздоровление банковского сектора и развитие фондового рынка.





В текущем году внесен ряд изменений и дополнений в Закон «О банках и банковской деятельности», в Гражданский кодекс Республики Казахстан, а также принят Закон регулирующий деятельность коллекторских агентств «О коллекторской деятельности» от 6 мая 2017 года.





Статистика показывает, что сохраняется тенденция роста количества споров, вытекающим из договоров банковского займа, заключаемыми между банками-кредиторами и заемщиками – физическими, юридическими лицами. Так, за 8 месяцев 2016 года в Семейский городской суд поступило 1417 дел, из них окончено 1279 дела. За 8 месяцев 2017 года в Семейский городской суд поступило 1644 дела, из них окончено 1584 дела, увеличение количества исков составляет 116%.





В соответствии с пунктом 3 статьи 3 ГК отношения между банками и их клиентами, а также отношения между клиентами через банки регулируются гражданским законодательством в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.





В основном в Семейский городской суд поступают иски о взыскании задолженности по договорам банковского займа. Данные исковые заявления в соответствии со статьями 144-147 Гражданского процессуального кодекса рассматриваются в порядке упрощенного письменного производства.





Согласно п. 1 ст. 292 Гражданского кодекса (далее - ГК) исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, а из смысла статьи 293 ГК видно, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.





Данная неустойка (штраф, пеня) не должна превышать в течение девяноста дней просрочки 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении девяноста дней просрочки не должна превышать 0,03 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия договора банковского займа в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 35 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».





В соответствии с п. 1 ст. 364 ГК суд уменьшает размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Большинство Банков взыскивают задолженность по истечению двух- трех лет после выхода на просрочку заемщика и прекращения взносов оплаты кредита. Тогда как в каждом банке имеется внутренняя нормативная документация, Правила работы с просроченной и проблемной задолженностью, которая регламентирует сроки досудебной работы с просроченными и проблемными кредитами. В целях уменьшения финансовой нагрузки на неплатежеспособного заемщика Банкам следует соблюдать сроки взыскания задолженности в судебном порядке.





Также в Семейский городской суд поступают иски о признании недействительными условия договоров о возложении обязанности оплаты комиссий за обслуживание кредита.





В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Закона о банках до заключения договора банковского займа с физическим лицом, не связанного с предпринимательской деятельностью, банк обязан предоставить физическому лицу для выбора условия кредитования, при которых не предусмотрено взимание комиссий и иных платежей, а также условия кредитования, предусматривающие право банка, взимать, помимо ставки вознаграждения, комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа и предусмотренные договором банковского займа.





Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 134 утвержден «Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения».





Таким образом, Национальным Банком с 1 июля 2016 года официально определен перечень комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, которые банк вправе взимать с физического лица.





Вместе с тем, Банками устанавливаются комиссии не соответствующие законодательству и решениями Семейского городского суда условия договоров о возложении обязанности оплаты комиссий за обслуживание кредита признаются незаконными и в пользу заемщиков взыскиваются с ответчиков.





В данный момент Верховным судом рассматривается вопрос о правомерности взыскания некоторых комиссий, предлагается инициировать внесение изменений в Закон о банках.





Судья Семейского городского суда

Каримова Динара Булатовна



