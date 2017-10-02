Суд над сотрудниками ДГД в Алматы - звено в цепочке по громкому "делу 38 дальнобойщиков"

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается процесс по делу двух сотрудников ДГД Алматы и Жамбылской области,





Напомним , на скамье подсудимых старший офицер ДГД Алматы Бауыржан Оралгазин, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 412 ч.1 - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; 361 ч.2 - злоупотребление должностными полномочиями; 415 - принуждение к даче показаний; 416 ч.5 - фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов; 28 ч.4; 367 ч.4 - дача взятки; 190 ч.4 п.2 - мошенничество; 370 ч.2 - бездействие по службе; 362 ч.4 п.3 - превышение власти или должностных полномочий; 24 ч.3 - приготовление к преступлению и покушение на преступление; 366 ч.3 п.п. 2 и 3 - получение взятки УК РК. А также следователь управления внутренней безопасности ДГД по Жамбылской области Газиз Джузбаев, обвиняемый по ст.ст. 370 ч.2; 416 ч.4; 362 ч.4 п.3; 24 ч.3; 366 ч.3 п.п. 2 и 3 УК РК. Потерпевшими по делу проходят два предпринимателя С.Р. и А.М.





Как выяснилось в суде, данное дело является одним из эпизодов скандальной истории 38 фур с контрабандным товаром, задержанными на границе с Кыргызстаном еще летом 2015 года. Осенью того года товар, признанный вещественным доказательством по факту экономической контрабанды, стали выгружать на склады временного хранения. А через какое-то время выяснилось, что товар, стоимостью миллиарды тенге, пропал.





Расследованием по этому делу занималась руководитель межведомственной следственно-оперативной группы генпрокуратуры Анар Абильмажинова. В состав этой группы входили и нынешние подсудимые Оралгазин и Джузбаев. Сама Анар Абильмажинова уже побывала на скамье подсудимых и была приговорена по ст.ст.362 ч.2, 415, 371 ч.1 - халатность к двум годам ограничения свободы.





Из приговора Абильмажиновой можно понять, в чем именно подозревается Бауыржан Оралгазин.





"В мае 2016 года, осуществляя досудебное расследование по уголовному делу в составе МСОГ, следователь Оралгазин Б., выяснив, что собственником товара в автомашине марки «Skania» является гражданин Кыргызской Республики С.Р., задался преступным умыслом на получение незаконного вознаграждения за не привлечение его к уголовной ответственности. Осуществляя задуманное, Оразгазин Б. вступил в не процессуальный контакт со знакомым С.Р. – А.М., которому сообщил, что С.Р. фигурирует по делу об украденных товарах из 38 автомашин, на него будет возбуждено уголовное дело, однако готов ему помочь с не привлечением к уголовной ответственности за денежное вознаграждение. В ходе не процессуального контакта с С.Р. Оралгазин Б. сообщил последнему, что тот может быть привлечен к уголовной ответственности, тем самым, ожидая от С.Р. предложения по решению вопроса о его не привлечении. Услышав доводы С.Р. о его невиновности и не получив ожидаемого предложения, Оралгазин Б., умышленно введя подсудимую Абильмажинову в заблуждение относительно виновности С.Р., принял решение о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности", - сказано в приговоре суда.





Далее Абильмажинова дала согласие на привлечение А.М. и С.Р. к уголовной ответственности за дачу взятки и посредничество при даче взятки.





"Оралгазин Б. с целью применения меры процессуального принуждения, достоверно зная, что С.Р. не скрывается от органов уголовного преследования, объявил его в розыск. 16 августа 2016 года С.Р. при пересечении государственной границы в пункте пропуска «Кордай» был задержан сотрудниками ДГД Жамбылской области с водворением под стражу", - говорится далее в приговоре. А.М. тоже был задержан.





"24 августа 2016 года в служебном кабинете №6 здания ДГД по городу Тараз С.Р., будучи подозреваемым, допрошен следователем У.Т., где дал показания о своей невиновности и несогласии с квалификацией деяния. Абильмажинова, узнав от У.Б., что С.Р. не признает вину, достоверно зная, что в результате прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям может понести ответственность, совместно с Оралгазиным Б. приняла решение принудить С.Р. признать вину в совершении преступления", - сказано в приговоре.





В итоге С.Р. под давлением дал признательные показания. А второй предприниматель А.М., когда его задержали, не признавал вину и стал писать заявления в различные инстанции, после чего было начато расследование уже в отношении сотрудников ДГД.





12 октября 2016 года приговором Кордайского районного суда Жамбылской области С.Р. был осужден условно. 18 мая 2017 года уголовное дело в отношении С.Р. и А.М. по ст.ст.367 ч.2, 368 ч.1 было прекращено за отсутствием состава преступления.





В свою очередь, свидетель по делу Оралгазина и Джузбаева Ильяс Камбатыр, сам являющийся подозреваемым по другому эпизоду этой истории, в суде рассказал свою версию с дачей взятки сотрудникам СЭР ДГД, а также краже товаров из задержанных фур.





Так, по словам Ильяса Камбатыра, в 20-х числах сентября 2015 года, когда началась выгрузка товара на СВХ, в одной из фур под номером 155 по пути на склады товар был подменен. Несмотря на то, что предприниматель А.М. был признан невиновным в даче взятки сотрудникам СЭР, Камбатыр рассказал, что лично получил от предпринимателя 20 тысяч долларов.





Как рассказал в суде Камбатыр Ильяс, осенью 2015 года он был в селе Кордай, гостил у родственников. Там он встретил своих бывших коллег из финпола Жамбылской области (ныне ДГД).





- Они там находились группой в командировке по задержанным на границе 38 фурам... ... Фуры сначала несколько месяцев стояли на посту "Черная речка". Затем их стали отправлять на склад для выгрузки товара. Я потом ездил к ним... ... Там Ашимов Асхат (прим.ред.: и.о. руководителя отдела) был, Кошаев (следователь), Сипатаев (следователь), они все были сотрудниками СЭР. Там же я через Ашимова Асхата познакомился с Алибеком (прим.ред.: Момбаевым), - рассказал Камбатыр.





Далее, по словам свидетеля, Ашимов Асхат попросил его помочь подменить товар в фуре с номером 155.





- Вечером с Черной речки выехали, два КамАЗа поехали на склад, а один КамАЗ по другой дороге поехал. Там груз должны были поменять. Как я понял, груз должен был поменять Алибек (прим.ред.: предприниматель). Мы с ним разговаривали в основном по киргизским номерам. Все должно было произойти в течение двух часов. Но не справились за два часа и поздно ночью, уже в двенадцатом часу, поменяли груз, и КамАЗ вывезли обратно на трассу... ...Ночью мы привезли этот КамАЗ на склад. Встретились с Ашимовым... ...После этого началась выгрузка. Каждый день мы выезжали на склады, разгружали. После выгрузки поздно ночью Жумабай Даулет эти вещественные доказательства - товары из КамАЗов, забирал. Это было обговорено с Ашимовым Асхатом и другими сотрудниками за вознаграждение. Я два раза привозил Ашимову Асхату денежное вознаграждение, которое получал от Жумабая Даулета. Первый раз в сумме 90 тыс долларов, второй раз в сумме 60 тысяч. Также за 155-й КамАЗ, в котором поменяли товар, от А.М. получил 20 тыс долларов, которые передал Бейсенову Олжасу, - рассказал детали подмены товара в фуре с номером 155 свидетель.





По его словам, до подмены в фуре находились шубы, сотовые телефоны, аксессуары.





В свою очередь А.М. в суде озвучил одно из доказательств того, что не передавал свидетелю денег. По его словам, в тот день, когда он якобы передал взятку, А.М. находился в другом городе, что он подтвердил чеком из ресторана, где рассчитывался, и точками локации.