В ЮКО в течение недели ветеранам предоставят бесплатную медицинскую помощь

В период с 30 сентября по 7 октября в больницах-поликлиниках на уровне области пройдут дни открытых дверей.

Аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев принял участие в праздничном мероприятии «Алтын жас - Золотой возраст», посвященному Международному дню пожилых людей. Поздравив пожилых людей с праздником, глава региона наградил ряд ветеранов. На прошедшем в Центральном парке мероприятии, организованном областным управлением здравоохранения, квалифицированные врачи области провели бесплатные диагностические обследования и консультации, передает пресс-служба акима ЮКО.









В своем выступлении аким области отметил, что особое внимание уделяется вопросам оздоровления ветеранов, которые должны служить примером для молодежи в формировании здорового поколения.





«Улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни граждан – одна из главных задач политики Главы государства. Ваш жизненный опыт и советы имеют для нас особое значение. Вы должны служить примером в формировании здорового образа жизни и здорового поколения», - сказал глава региона.









Наряду с концертной программой, собравшиеся зрители наблюдали за шахматным турниром среди ветеранов. Профессиональные танцоры показали свое мастерство, а также представители всех этносов области спели песни на своих родных языках. Таким образом, ветераны Шымкента приукрасили этот праздник и первый день октября.









Вместе с тем, в период с 30 сентября по 7 октября, в целях формирования традиций здорового образа жизни и укрепления здоровья пожилых людей в больницах-поликлиниках на уровне области пройдут дни открытых дверей. В течение месяца медицинские работники окажут ветеранам Великой Отечественной войны необходимую медицинскую помощь на дому.









Стоит отметить, на сегодняшний день в области проживают 223 тыс. пенсионеров. Из них 218-ветераны Великой Отечественной войны, 4946 участники фронта и лица, приравненные к инвалидам ВОВ. Свыше 18 тысяч – труженики тыла, порядка 100 человек – пожилые люди в возрасте 100 лет и выше.









На сегодняшний день, ежегодно повышается объем гарантированных государством выплат, организовываются различные меры социальной поддержки за счет средств областного и местного бюджетов. К примеру, в рамках акции «Забота» лишь за текущий год более 72 тыс. ветеранам была оказана различная социальная помощь в размере 494,3 млн. тенге. Кроме того, в областном центре реабилитации граждан, а также в домах ветеранов «Мейір» и «Дом ветеранов» ежегодно проходят лечение и отдых около 8 тыс. человек.





Автор фотографий - Самат Мырзалиев



