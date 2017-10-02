Рост цен на ГСМ прокомментировали в акимате Алматы

Руководитель управления транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов прокомментировал влияние цен на бензин на работу городского общественного транспорта, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Три автобусных парка у нас работают на газе, есть троллейбусный парк, частные автопарки используют жидкий ГСМ, дизтопливо. Сейчас государство не регулирует цены на бензин, их определяет рынок. Конечно, им придется нелегко. Но благодаря внедрению дифференцированного тарифа в общественном транспорте выручка автопарков, в том числе частных, выросла в 2 раза, мы все видим легальный оборот денег, благодаря работе с водителями уходят в прошлое сбор денег в карман водителя в обход официальной кассы. Ярким показателем служит то, что частные перевозчики принесли нам договоры на закуп 254 новых автобусов», - прокомментировал руководитель управления транспорта и автомобильных дорог.





По его мнению, перевозчики, использующие дизтопливо, сумеют пережить период.





«С сентября 2016 года мы перестали субсидировать покупку дизтоплива, так как государство с этого момента не регулирует цены. Тем не менее, дефицита дизтоплива нет. Цену определяет рынок. Однако повышения стоимости проезда не ожидается», - сказал Максут Исахов.





Автор: Альберт Ахметов