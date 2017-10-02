Компания Toyota обновит модели 4Runner, Sequoia и Tundra
2 октября 2017, 13:33
Японская компания Toyota Motor Corporation работает над обновлёнными версиями популярных моделей Toyota 4Runner, Toyota Sequoia и Toyota Tundra.
В беседе с журналистами официальный представитель японского автогиганта отметил:
«Конкуренция становится всё сильнее и сильнее. Компания Toyota Motor Corporation приняла решение обновить свои стареющие внедорожники и пикапы».
Стоит напомнить, что главные конкуренты японского бренда на североамериканском рынке – Chevrolet, Ford и Ram – в последнее время вывели на рынок обновлённые внедорожники и пикапы. Именно это и подтолкнуло японского производителя «освежить» свой модельный ряд.
В настоящее время известно, что после обновления модели Toyota 4Runner, Toyota Sequoia и Toyota Tundra получат модернизированные силовые агрегаты, которые будут соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям CAFE.
Причём сейчас не исключено, что упомянутые автомобили могут получить гибридные модификации. Всё это, опять же, связано с желанием производителя повысить топливную экономичность и сократить выброс вредных веществ в атмосферу.
Также в беседы с представителями СМИ топ-менеджер японского автогиганта отметил, что компания испытывает некоторые трудности с реализацией на североамериканском рынке пикапа Toyota Tacoma, который относительно недавно сменил поколение. Компания планирует также модернизировать этот автомобиль, чтобы не оставить «никаких шансов конкурентам, в лице Chevrolet Colorado, GMC Canyon и Ford Ranger».
Via livecars
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