Блогер выиграла поездку на курорт и утонула в бассейне
2 октября 2017, 13:37
Вместе с девушкой в бассейн упали еще двое членов съемочной группы, но их удалось спасти.
Китайская модель Лю Юлинг (Liu Youling) упала в бассейн во время фотосессии в отеле Sea Fun Villa на тихоокеанском острове Сайпан, сообщает Lenta.ru.
Сотрудникам отеля удалось вытащить ее из воды, однако спустя сутки девушка, не приходя в сознание, умерла от нехватки кислорода в мозге.
Вместе с Лю Юлинг в бассейн упали еще двое членов съемочной группы, но их удалось спасти. Они погрузились в воду на глубину 1,8 метра, тогда как модель оказалась на трехметровой глубине.
Поездку на остров Сайпан блогерша выиграла благодаря активности своих подписчиков. Китайская компания «Ци Бао», занимающаяся фотографией, попросила пользователей интернета проголосовать за свою любимую модель, и они выбрали Лю Юлинг.
Теперь компания обязуется оплатить похороны погибшей модели. Китайский сайт, посвященный фотографии, называл ее в числе самых влиятельных персон момента. У аккаунта Лю Юлинг на сервисе Weibo было 150 тысяч подписчиков.
Фото: Jovie Liu Youling
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