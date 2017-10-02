И смех, и грех: Видео внезапной проверки полицейских удивило казахстанцев

В Сети появилось видео внезапной проверки полицейских Астаны. Ролики на своей странице в Facebook разместил Думан Жумадилов , передает Zakon.kz





На кадрах видно, как генерал-майор Аскар Оспанов без предупреждения посетил один из участковых пунктов полиции ДВД города Астаны. Он начал задавать элементарные вопросы полицейским о том, что такое сводный отряд, как производить досмотр подозреваемого лица, как оказать первую медицинскую помощь коллеге, о марке, калибре и характеристиках выданного им оружия и так далее. Ни одного внятного ответа генерал-майор не получил.





"И смех и грех...Очередным цирком или полным провалом закончилась проверка подготовки личного состава одного из пунктов полиции. Наши пинкертоны ничего не знают. Могут только бабушек, которые семечки продают гонять. А если попадётся подготовленный террорист или матерый уголовник, кто их будет спасать?! От кого они могут защитить нас и наших детей?! Хоть спец - грамотный, который хоть что-то объясняет. Но это не спасает. Такие проверки раз в сто лет. Надо каждый день тренироваться по тысяче раз. Да и само руководство толстые дядьки. Какой пример они могут подать молодежи. Садитесь!!! Два тебе!!! Настоящий партизанский отряд имени Ахунбабаева...#мвдрк #полиция", - написал Думан Жумадилов.













Как пояснили в МВД РК, данное видео было снято в прошлом году. В августе 2016 года в структуре МВД создан Департамент специальной подготовки с подразделениями в регионах. Одной из основных задач департамента является проведение постоянного анализа и разработка тактических действий сотрудников полиции, а также проведение практических занятий по повышению их уровня в профессиональной и оперативно-служебной деятельности.





"В целях проверки действий сотрудников полиции при возникновении внештатной ситуации 19 ноября прошлого года, на основании предписания МВД, начальником Департамента специальной подготовки Аскаром Оспановым осуществлен внезапный выезд в один из участковых пунктов полиции ДВД города Астаны. Весь алгоритм действий сотрудников полиции был записан на видео, которое в дальнейшем использовалось как методическое пособие и детально рассматривалось еженедельно с каждой учебной группой в ходе проведения учебно-тренировочных занятий в Центре специальной подготовки", - отметил директор Департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Садубаев.





По его словам, в настоящее время разработаны наставления по различным видам подготовок, включающие современные методики и механизмы обучения полицейских, в соответствии с которыми во всех городских и районных подразделениях проводится подготовка сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях.





Автор: Ионова Екатерина