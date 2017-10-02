Посещение ТОО «ЭКО продактс Групп»

29 сентября 2017 года Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии», ТОО «Национальный центр аккредитации» посетили предприятие ТОО «ЭКО продактс Групп», с целью разъяснения законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждения проблемных вопросов и оказания содействия в их решении.

ТОО «ЭКО продактс Групп» является победителем государственного гранта в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Предприятие является единственным в Казахстане по производству биоразлагаемых полимерных пакетов и перчаток из сырья растительного происхождения. Технологический процесс состоит из трех этапов:

1 этап - экструзия пленки из гранул;

2 этап - ротогравюрная печать и маркировка;

3 этап - термоформирование и нарезка.

Сырье полилактида в гранулах для производства полимерной продукции завозится из Европы. Готовая продукция предназначена для контакта с пищевыми продуктами, для длительного и безопасного хранения продуктов питания.

Проводимая встреча была направлена на оказание всемерной поддержки ТОО «ЭКО продактс Групп» в решении проблем в области технического регулирования, метрологии и аккредитации в области оценки соответствия.

Учитывая, что данная продукция является новой в Республике Казахстан, в ходе переговоров обсуждались проблемные вопросы о необходимости разработки стандарта организации, применяемых при производстве биоразлагаемой продукцией, о необходимых технических регламентах Таможенного союза, о наличии нормативных документов на проведение испытаний, порядок проведения сертификации биопакетов и перчаток.

По итогам данной встречи, представителями Департамента и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии были разъяснены требования законодательства РК, в части метрологического обеспечения производства, порядка разработки стандарта организации, даны рекомендации по каталогизации продукции, по поверке средств измерения, по процедурам подтверждения соответствия продукции, по маркировке готовой продукции, также по использованию базы данных субъектов аккредитации Республики Казахстан и ЕАЭС.

Уалиева А.А.

главный специалист ДКТРМ по г. Астане