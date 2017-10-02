Павлодарский нефтехимический завод начнет работать 26 октября
2 октября 2017, 13:53
Теперь завод будет перерабатывать продукции на один миллион тонн больше и возродится производство авиакеросина международного стандарта Jet A.
Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) начнет «холодный» прогон после проведенной модернизации уже 26 октября 2017 года. Теперь он будет перерабатывать продукции на один миллион тонн больше. А глубина переработки составит 90%. Об этом сегодня во время брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказа аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Дата завершения модернизации павлодарского НХЗ - 1 ноября. Премьер-министр поставил такую задачу. У нас нет никаких опасений, что мы не завершим модернизацию, но вместе с тем, вы знаете, что каждый год завод становиться на плановый ремонт сроком на месяц. 26 октября я уже начнется холодный прогон завода после модернизации, включая ежегодный ремонт, и к 1 ноября мы запустим завод», - сказал он.
Он напомнил, что модернизация завода позволит не только увеличить производство бензина, но и возродить производство авиакеросина международного стандарта Jet A, которым заправляют самолеты в большинстве аэропортов мира.
«На 2018 год стоит план 170 тыс. тонн, но у нас будет возможность производить от 300 до 350 тыс. тонн», - добавил глава региона.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта National Business
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881076-1803381031651b4e642c11b4e7775ca3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...