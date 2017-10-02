Павлодарский нефтехимический завод начнет работать 26 октября

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) начнет «холодный» прогон после проведенной модернизации уже 26 октября 2017 года. Теперь он будет перерабатывать продукции на один миллион тонн больше. А глубина переработки составит 90%. Об этом сегодня во время брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказа аким Павлодарской области Булат Бакауов,