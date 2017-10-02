Моральный вред в гражданском и уголовном процессе

В настоящее время в Республике Казахстан можно требовать возмещения морального вреда чуть ли не каждому делу. Данный правовой институт оказался востребованным. Он логично вписался в правовую модель, закрепленную в Конституции Республики Казахстан, согласно которой права и свободы человека являются высшей ценностью. Каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Данный способ защиты состоит в возложении на нарушителя обязанности по выплате потерпевшему денежной компенсации за физические или нравственные страдания, которые тот испытывает в связи с нарушением его прав.





Институт возмещения морального вреда способствует наиболее полной защите нематериальных благ и личных неимущественных прав человека, что служит становлению и упреплению демократического правопорядка в обществе. В течение длительного времени считалось, что моральный вред в социологическом обществе возмещению не подлежит. В обоснование приводился аргумент – личность советского человека находится на столь недосягаемом высоте, ее нельзя никак оценивать деньгами.





С 1984 года в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных Республик появились понятие о возмещении морального вреда потерпевшей стороне.





Согласно статьи 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее по тексту ГК) под термином моральный вред –понимается нарушение, умаление или лишение личных неимушественных благ и прав физических и юридических лиц: в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздаражение, подавленность, гнев, стыд, отчание, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние, и так далее) испытываемые (переживаемые потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения. Норма, устанавливающая случаи, порядок и способы возмещения морального вреда, содержиться в статьях 951-952 ГК.

Возмещение морального вреда по общему правилу допускается при наличии вины причинителя. Гражданский Кодекс Республики Казахстан предусматривает случаи, когда моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя.





Это причинение вреда жизни и здоровью граждан источником повышенной опастности (например наезда автомобиля на гражданина).





- причинение вреда гражданину в результате незаконного осуждения. Незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения в виде ареста: незаконного помещения в психиатрическое лечебное помещение.

- Причинения вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутаци.

- Иные случаи, предусмотренные законодательными актами.

Моральный вред возмещается лишь при подтверждении факта причинения потерпевшему нравственных или физических страданий. Обязанность доказывания, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействиями) они нанесены: какие страдания перенесены потерпевшим, лежит на самом потерпевшем.





Согласно ч.4 ст. 951 ГК моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами.

Согласно статьи 952 ГК моральный вред возмещается в денежной форме.





При определении размера морального вреда учитывается как субъективная оценка потерпевшим тяжести причиненного ему нравственного ущерба, так и объективные данные, свидетельствующие о степени нравственных и физических страданий потерпевшего: жизненная важность блага, бывшего объектом посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, неприкосновенность жилища и т.д.); тяжесть последствий правонарушения (убийство близких родственников, причинение телесных повреждений, повлекших инвалидность, лишение свободы, лишение работы или жилища и т.п.); характер и сфера распространения ложных позорящих сведений; жизненные условия потерпевшего (служебные, семейные, бытовые, материальные, состояние здоровья, возраст и др.), иные заслуживающие внимания обстоятельства.





Моральный вред возмещается независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.





Судебная практика свидетельствует о значительных сложностях, возникающих при определений оснований и размера компенсации морального вреда ввиду отсутствия четких критериев и методов оценки размера морального вреда.





К сожалению, на сегодняшний день отсутствует единая судебная практика, которая четко давала бы регламентацию данного вопроса.





Согласно нормативному постановлению Верховного Суда РК от 21 июня 2001 года №4 «О судебной практике по применению статьи 67 УК» правильное применение института примирения сторон способствует повышению роли и активности потерпевшего в уголовном процессе: полному и быстрому восстановлению его нарушенных прав и свобод. Одновременно направлено на проявление гуманизма к лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, заглаживание вреда потерпевшему.





Размер компенсации по делам о взыскании морального вреда определяется только судом и при определении размера компенсации надлежить исходит из принципа справедливости и достоточности.





Анализ и статистика рассмотренных уголовных дел по делам об убийствах в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области показывает, что почти по 70 % делам за 2016 год и 1 полугодие 2017 года законные представители потерпевших по делам подают исковые заявления о возмещении материального ущерба и морального вреда, в связи со смертью близких родственников.





В исковых заявлениях потерпевшая сторона в большинстве случаев указывают большую сумму морального вреда, но суд рассматривает такие иски исходя из принципа справедливости и достаточности и судебная практика судей суда показывают, что судьями удовлетворяются в пределах 2 500 000 и 4 000 000 тенге с учетом всех обстоятельств дела и материального положения обеих сторон.





Председатель специализированного

межрайонного суда по уголовным делам

Восточно-Казахстанской области Касенов Б.А.



