Коптящие автобусы из центра Алматы обещают убрать до конца года

Руководитель управления транспорта отмечает, что до конца года доля хороших автобусов увеличится с нынешних 53% до 70%.

В управлении транспорта рассказали, когда на маршрутах, обслуживающих центр города, исчезнут коптящие старые автобусы, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





По словам руководителя управления Максута Исахова, частный перевозчик, обслуживающий «коптящие маршруты», уже закупает новые автобусы.





«До конца года в город придут новые автобусы. 300 автобусов закупает акимат за счет бюджета для коммунальных автопарков. Это «Газели», как на 15-м маршруте, и зеленые автобусы «Лиаз», часть из них уже работает на возобновленных городских маршрутах, связывающих окраины с центром. Российский завод «Лиаз» еженедельно отправляет нам по 15 автобусов, до конца года мы их полностью получим. Частные перевозчики уже принесли нам копии договоров и чеков, подтверждающих закуп 254 новых автобусов. Из них 100 автобусов закупит «Авто алма транс», который как раз на коптящих автобусах обслуживает 65-й маршрут, проходящий через центр города. Нам известно, что в середине октября к ним должна поступить первая партия - 28 автобусов, и мы настаиваем, чтобы их выпустили сразу на 65 маршрут. Если по каким-то причинам они этого не сделают, я обещаю, что мы передадим этот маршрут коммунальному парку и поставим на этот маршрут новые «Лиазы», - заявил Максут Исахов.





Руководитель управления отмечает, что до конца года доля хороших автобусов увеличится с нынешних 53% до 70%.





Ранее глава транспортного управления заверил алматинцев, что повышение цен на бензин не повлечет проблем в работе общественного транспорта.





Альберт Ахметов