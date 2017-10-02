Павлодарский нефтехимический завод начнет работать 26 октября

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) начнет «холодный» прогон после проведенной модернизации уже 26 октября 2017 года. Теперь он будет перерабатывать продукции на один миллион тонн больше. А глубина переработки составит 90%. Об этом сегодня во время брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказа аким павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Дата завершения модернизации павлодарского НХЗ - 1 ноября. Премьер-министр поставил такую задачу. У нас нет никаких опасений, что мы не завершим модернизацию, но вместе с тем, вы знаете, что каждый год завод становиться на плановый ремонт сроком на месяц. 26 октября я уже начнется холодный прогон завода после модернизации, включая ежегодный ремонт, и к 1 ноября мы запустим завод», - сказал он.

Он напомнил, что модернизация завода позволит не только увеличить производство бензина, но и возродить производство авиакеросина международного стандарта Jet A, которым заправляют самолеты в большинстве аэропортов мира.

«На 2018 год стоит план 170 тыс. тонн, но у нас будет возможность производить от 300 до 350 тыс. тонн», - добавил глава региона.

Аким также прокомментировал удорожание ГСМ в Казахстане и отметил, что от ПНХЗ это не зависит.

«На самом деле, буквально с 30 сентября идет некоторая турбулентность по АЗС, но я скажу, что это нисколько не зависит конкретно только от павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год наши предприниматели знают, что завод становиться (на плановый ремонт - от. автора), некоторые запасы на этот месяц они должны иметь. Мы в течение ремонтного срока над этим вопросом работали, чтобы АЗС максимально смогли загрузиться тем объемом, которых хватит на ремонтный период», - добавил Бакауов.

Татьяна Ковалева