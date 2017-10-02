Все «Опели» будут ездить на французских моторах

Французская автомобильная группа PSA, недавно купившая Opel, планирует использовать в будущих моделях немецкого бренда собственные двигатели. Об этом изданию Automobilwoche рассказал руководитель отдела разработок PSA Жиль ле Борнье. Переход на новые моторы займет несколько лет.





Продолжит ли при этом сам Opel разрабатывать ДВС – вопрос не решенный. Ле Борнье отметил, что все существующие двигатели PSA соответствуют требованиям всех стран, где продаются модели Peugeot, Citroen и DS Automobiles, «Опелю» же нужно серьезно поработать над эффективностью своих агрегатов. Эта ситуация ставит под вопрос будущее нового инженерного центра в Рюссельсхайме, где занято 800 человек. Профсоюз немецкой компании уже протестовал против закрытия этого объекта, что, кстати, стало одной из причин, по которым заключение сделки между GM и PSA несколько затянулось.





В общей сложности французы купили у американского концерна шесть сборочных предприятий, пять производств автокомпонентов и вышеупомянутый инженерный концерн, который группе PSA, по сути, не нужен, так как у нее имеется собственный. Недавно гендиректор PSA Карлос Таварес посетил заводы Opel в Германии и Испании, после чего заявил, что в продуктивности и эффективности они заметно уступают площадкам PSA.





Тут следует учесть, что, еще только анонсируя покупку «Опеля», PSA сразу объявила, что со временем переведет все его модели на собственные платформы. Текущие технологии Opel хотя и являются его собственной разработкой, формально принадлежат General Motors, и французы не хотят платить за их использование. Так, PSA обещала сохранить «Опелю» определенную степень независимости, но уже запретила разрабатывать большой кроссовер на шасси Insignia. Новые кроссоверы Opel Crossland X и Grandland X уже базируются на архитектуре Peugeot и то же самое будет с новыми Opel Combo и Corsa, которые выйдут в 2018-2019 годах.





Переходный период для Opel еще только начинается – детальный план дальнейшего развития должны представить к середине ноября. При этом из компании уже ушли руководитель Карл-Томас Нойманн, который изначально собирался остаться на посту, и главный маркетолог Тина Мюллер, подавшаяся в косметический бизнес.



