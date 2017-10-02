Подробности спасения девушки от падения с девятого этажа в Актау

Девушку от падения с девятого этажа удалось спасти двум соседям с восьмого этажа. По словам мужчин, все произошло в считанные секунды.

Герои, спасшие девушку от падения с девятого этажа, - Зураб Гандалоев и Канат Серкебаев. Вот так вспоминает события Зураб Гандалоев, передает передает "Лада"





- Я выносил мусор в этот момент. Услышал чей-то плач. Посмотрел вверх, а там женские ноги свисают с девятого этажа. Подхватил ее ноги с криками: «Ты что делаешь!» Пытался у неё узнать, зачем она хочет спрыгнуть, и уговорить залезть обратно. А в ответ тишина. Понимая, что один я её не спасу, начал звать своего соседа Каната. Получилось так, что мне нужно было держать её за ноги, а Канату подхватить её туловище, когда она начнёт падать. Так и сделали. Правда, она меня за собой чуть не потянула вниз. Без соседа своего я бы не справился. Раньше никого спасать не доводилось, - рассказал Зураб Гандалоев.





Как плакала девушка на девятом этаже, услышала и соседка, но не обратила на это внимания.





- Я увидела, как плачет девушка на галерее. Вроде не с нашего дома. Не обратила внимания и с детьми уехала на море, - рассказала соседка.



