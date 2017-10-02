Подробности спасения девушки от падения с девятого этажа в Актау
2 октября 2017, 14:30
Девушку от падения с девятого этажа удалось спасти двум соседям с восьмого этажа. По словам мужчин, все произошло в считанные секунды.
Герои, спасшие девушку от падения с девятого этажа, - Зураб Гандалоев и Канат Серкебаев. Вот так вспоминает события Зураб Гандалоев, передает "Лада".
- Я выносил мусор в этот момент. Услышал чей-то плач. Посмотрел вверх, а там женские ноги свисают с девятого этажа. Подхватил ее ноги с криками: «Ты что делаешь!» Пытался у неё узнать, зачем она хочет спрыгнуть, и уговорить залезть обратно. А в ответ тишина. Понимая, что один я её не спасу, начал звать своего соседа Каната. Получилось так, что мне нужно было держать её за ноги, а Канату подхватить её туловище, когда она начнёт падать. Так и сделали. Правда, она меня за собой чуть не потянула вниз. Без соседа своего я бы не справился. Раньше никого спасать не доводилось, - рассказал Зураб Гандалоев.
Как плакала девушка на девятом этаже, услышала и соседка, но не обратила на это внимания.
- Я увидела, как плачет девушка на галерее. Вроде не с нашего дома. Не обратила внимания и с детьми уехала на море, - рассказала соседка.
- Я отдыхал дома в обеденное время. Услышал, как меня зовёт сосед. Вижу, Зураб держит за ноги какую-то девушку. Кричит: «Помоги». Всё, что произошло дальше – произошло очень быстро, даже сообразить толком не успел. Девушка после спасения сразу убежала. Лично я её не знаю, - рассказал Канат Серкебаев.
Напомним, в Актау девушку спасли от падения с девятого этажа 15 дома 28 микрорайона 30 сентября.
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