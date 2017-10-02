Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе у казино

Был ли подозреваемый убит или ранен, не сообщается.

Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе на концерте возле казино Mandalay Bay , сообщает ТАСС





"Подтверждаем, что один подозреваемый нейтрализован. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полицейского управления.





Там не уточняют, был ли подозреваемый убит или ранен.





При этом подчеркивается, что огонь вел один человек.





"В настоящий момент мы не считаем, что остались другие стрелки", - сообщили в правоохранительных органах.





Как сообщает агентство Reuters, 14 человек получили тяжелые ранения в результате инцидента. По данным телеканала CNN, состояние 12 пострадавших оценивается как критическое.





Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и 24 человека получили ранения.





Фото: © AP Photo/John Locher







