Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе у казино
2 октября 2017, 14:32
Был ли подозреваемый убит или ранен, не сообщается.
Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе на концерте возле казино Mandalay Bay, сообщает ТАСС.
"Подтверждаем, что один подозреваемый нейтрализован. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полицейского управления.
Там не уточняют, был ли подозреваемый убит или ранен.
При этом подчеркивается, что огонь вел один человек.
"В настоящий момент мы не считаем, что остались другие стрелки", - сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщает агентство Reuters, 14 человек получили тяжелые ранения в результате инцидента. По данным телеканала CNN, состояние 12 пострадавших оценивается как критическое.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и 24 человека получили ранения.
Фото: © AP Photo/John Locher
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