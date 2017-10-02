Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе у казино

2 октября 2017, 14:32

Был ли подозреваемый убит или ранен, не сообщается.

Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе на концерте возле казино Mandalay Bay, сообщает ТАСС.

"Подтверждаем, что один подозреваемый нейтрализован. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полицейского управления.

Там не уточняют, был ли подозреваемый убит или ранен.

При этом подчеркивается, что огонь вел один человек.

"В настоящий момент мы не считаем, что остались другие стрелки", - сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщает агентство Reuters, 14 человек получили тяжелые ранения в результате инцидента. По данным телеканала CNN, состояние 12 пострадавших оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и 24 человека получили ранения.

Фото: © AP Photo/John Locher



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...