У авиалайнера с 500 пассажирами на борту в полете начал разваливаться двигатель

В результате случившегося никто не пострадал.

Пассажирский авиалайнер компании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Лос-Анджелес с 500 пассажирами на борту, был вынужден совершить экстренную посадку на полпути из-за того, что у него над Атлантическим океаном начал разваливаться двигатель , сообщает , сообщает Vesti.ru





Инцидент произошел 30 сентября.





По словам пассажиров, вначале они услышали громкий звук, а потом от одного из четырех двигателей авиалайнера Airbus 380 на их глазах начали отваливаться куски обшивки, пишет Evening Standard.





Пилотам пришлось совершить посадку в аэропорту города Гус-Бэй в канадской провинции Ньюфаундленд. В результате случившегося никто не пострадал.





За пассажирами пришлось прислать два дополнительных самолета, чтобы отвезти их в пункт назначения.





Авиакомпания ведет расследование происшествия. По предварительной версии, самолет мог столкнуться с птицей.



