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У авиалайнера с 500 пассажирами на борту в полете начал разваливаться двигатель

2 октября 2017, 14:44

В результате случившегося никто не пострадал.

Пассажирский авиалайнер компании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Лос-Анджелес с 500 пассажирами на борту, был вынужден совершить экстренную посадку на полпути из-за того, что у него над Атлантическим океаном начал разваливаться двигатель, сообщает Vesti.ru.

Инцидент произошел 30 сентября.

По словам пассажиров, вначале они услышали громкий звук, а потом от одного из четырех двигателей авиалайнера Airbus 380 на их глазах начали отваливаться куски обшивки, пишет Evening Standard.

Пилотам пришлось совершить посадку в аэропорту города Гус-Бэй в канадской провинции Ньюфаундленд. В результате случившегося никто не пострадал.

За пассажирами пришлось прислать два дополнительных самолета, чтобы отвезти их в пункт назначения.

Авиакомпания ведет расследование происшествия. По предварительной версии, самолет мог столкнуться с птицей.

Фото: twitter.com/CBCNews

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