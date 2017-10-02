Аким Павлодарской области прокомментировал подорожание бензина в Казахстане
2 октября 2017, 14:48
Булат Бакауов не связывает повышение цены на бензин с Павлодарским нефтеперерабатывающим заводом.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов прокомментировал подорожание ГСМ в Казахстане и отметил, что от ПНХЗ это не зависит, передает Zakon.kz.
«На самом деле, буквально с 30 сентября идет некоторая турбулентность по АЗС, но я скажу, что это нисколько не зависит конкретно только от Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год наши предприниматели знают, что завод становиться (на плановый ремонт – от. автора), некоторые запасы на этот месяц они должны иметь. Мы в течение ремонтного срока над этим вопросом работали, чтобы АЗС максимально смогли загрузиться тем объемом, которых хватит на ремонтный период», - добавил Бакауов.
В Казахстане вновь поднялись цены на бензин, литр АИ 92 стоит 151 тенге. Рост цен на топливо начался накануне.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта pavon.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881085-3b14a132ebc6950495c5e01feb97c5fe
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...