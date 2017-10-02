В США назвали самое мощное оружие России
2 октября 2017, 14:49
Это зенитная ракетная система большой и средней дальности «Триумф» (С-400).
Аналитик The National Interest Николас Майерс на страницах издания перечислил самое мощное и современное вооружение, которым располагают российские военные, сообщает Lenta.ru.
По мнению эксперта, потенциальную опасность для США и союзников могут представлять зенитная ракетная система большой и средней дальности «Триумф» (С-400), оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», береговой ракетный комплекс «Бал», крылатые ракеты «Калибр», а также новейшие системы радиоэлектронной разведки, в частности комплексы «Стрелец» с поддержкой ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты.
Данное оружие, за исключением «Калибров», было испытано на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2017», прошедших 14-20 сентября 2017 года, тогда как 14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами по объектам «Исламского государства»* в Сирии.
«Эти технологии, несомненно, станут основой российского (военного — прим. «Ленты.ру») планирования, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет», — заключил Майерс.
* Запрещенная в Казахстане террористическая организация
Фото: Вымпел-В
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