Жители ЮКО первыми в республике получат электронные паспорта здоровья

В целях обеспечения медицинских организаций области комплексной медицинской информационной системой, утвержден план мероприятий, состоящий из двух этапов, в рамках которого проводятся соответствующие работы.

В Южно-Казахстанской области внедряется комплексная медицинская информационная система. Для ее реализации приобретено 8582 единиц компьютерной техники. До конца текущего года все медицинские организации области будут компьютеризированы на 100%. Единый сервер свяжет их между собой для электронного обмена информацией о каждом обратившемся пациенте, передает пресс-служба акима ЮКО.





Об этом в ходе ознакомления рабочей группы во главе с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым с работой областного перинатального центра №4, сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев. По его словам, благодаря данной системе, бумажный документооборот будет сведен до минимума, что позволит значительно сократить ненужное «хождение» пациентов между медицинскими организациями. Таким образом, население области первыми в республике получат электронные паспорта здоровья.





Отметим, что в целях обеспечения медицинских организаций области комплексной медицинской информационной системой, утвержден план мероприятий, состоящий из двух этапов, в рамках которого проводятся соответствующие работы. В соответствии с первым этапом, с начала года в 35-ти амбулаторно-поликлинических организациях установлена медицинская информационная система. В соответствии со вторым этапом, медицинскую информационную систему до конца года планируется установить еще в 68 медицинских организациях.

Положительно оценив проделанную работу, глава Правительства поручил до конца года завершить работы по приведению услуг скорой медицинской помощи в соответствие с международными стандартами.





Фото: Самат Мырзалиев



