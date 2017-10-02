Обязать оптовиков устанавливать приборы качества электроэнергиии предлагают в РК

В Казахстане предложили законодательно обязать всех участников оптового энергорынка устанавливать приборы качества электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельные потребители, электроснабжающие организации Казахстана уже устанавливают приборы качества электроэнергии. Это позволяет своевременно выявить и защитить технологические процессы от возможных нарушений показателей качества электроэнергии в сети, а также контролировать собственное влияние на качество электроэнергии», - сказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Вместе с тем в настоящее время в Казахстане отсутствует нормативный правовой акт, определяющий ответственность участников рынка электроэнергии за неиспользование норм качества электроэнергии, утверждает он. Вопрос является очень актуальным.

«Сейчас многие потребители уже устанавливают на границе своих разделов приборы качества электроэнергии, которые выявляют нелинейные искажения, и которые влияют на качество электроэнергии. Этот вопрос законодательно, по моему мнению, нужно утвердить. Нужно обязать, чтобы все участники оптового рынка (электроэнергии - Казинформ) устанавливали приборы качества электроэнергии. Я думаю, что это не такие большие затраты», - заявил глава компании.

Также необходимо определить уполномоченный орган, осуществлять мониторинг качества электроэнергии.

«Те предприятия, которые имеют влияние на качество электроэнергии, они должны устанавливать (приборы качества электроэнергии - Казинформ) для того, чтобы не искажать эту сеть, либо должны платить штрафные санкции. Но над этим вопросом еще предстоит работать», - отметил Бакытжан Кажиев.

Для этого необходимо согласовать данный вопрос со всеми участниками рынка, с торгово-промышленной палатой и затем уже законодательно вводить данные изменения, считает он.

По утверждению главы компании, в настоящее время в области потребления и производства электроэнергии происходят существенные изменения. В частности, растет число производств, использующих полупроводниковые преобразователи, которые весьма чувствительны к качеству электроэнергии.

«В то же время многие предприятия сами являются источниками для искажения параметров качества электроэнергии в сети. Еще один фактор, конечно, о котором я уже говорил, это те же самые возобновляемые источники электроэнергии, которые тоже имеют нелинейный характер генерации, и тоже негативно влияют на качество электроэнергии в системе. Все это требует соответствующего изменения отношения субъектов электроэнергетики к вопросу качества электроэнергии», - подчеркнул Бакытжан Кажиев.

Асхат Ахметбеков