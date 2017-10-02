В «Атамекене» обсудили меры по оптимизации госконтроля МСБ

В ходе заседания были рассмотрены два актуальных для бизнес-сообщества аспекта - это меры по оптимизации государственного контроля МСБ и вопросы реализации информационной и методической поддержки субъектов МСБ.

Председатель отметила актуальность затрагиваемых тем для бизнеса и заинтересованных ведомств. М.Палташева коротко остановилась на основных проблемных моментах в области совершенствования контрольных и проверочных мероприятий деятельности предпринимателей и прилагаемые усилия со стороны государственных органов, совместно с НПП РК «Атамекен». Основанием для активной работы в этом направлении послужил Указ Президента РК от 27 февраля 2014 года №757 «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».

Представитель Департамента общественного мониторинга и работы с административными барьерами Асель Амиргалина осветила положительные сдвиги в части совершенствования контрольных механизмов компетентных государственных органов.

«В настоящее время предприятия категорированы по степени риска в три типа: высокорисковые, средней степени и субъекты с низким уровнем риска. Нацпалата на постоянной основе проводит работу по содействию улучшения условий для бизнеса. По сравнению с прошлыми годами проверки всех видов снижены на 32%. При этом позитивные стороны нивелируются стремлением проверяющих организаций манипулировать нормами законов для усиления давления на бизнес. В частности, порядка 54% всех проверок проводятся внепланово. Наиболее активными являются органы по защите прав потребителей, налоговики, инспекция по труду, органы по делам строительства, ЖКХ и акиматы. В 2016 году налоговые органы инициировали 24 тыс. проверок, большая часть которых были внеплановые. Отмечены случаи, когда в отношении 1 субъекта проводилось около 50 проверок в год», - сообщила спикер.

Представитель Департамента развития предпринимательства МНЭ РК Тлеулес Мухсинова коротко озвучила статистические данные в части совершенствования государственного контроля и надзора. С ее слов, в связи с дублированием и отсутствием эффективности 24 сферы контроля исключены из 114 сфер контроля и 3 сфер надзора, 165 функций госорганов из 544 подлежат исключению в связи с дублированием полномочий госучреждений, 6 сфер из 25 будут переведены на общий порядок организации и проведения проверок, порядка 30 статей Кодекса об административных правонарушениях подлежат исключению.

«Министерством, совместно с госорганами, проводится работа по сокращению в проверочных листах в сфере санитарно-эпидемиологического надзора требований до 3 тыс. из 11 тыс. По аналогичному принципу будут внесены изменения в более чем 80 проверочных листов, содержащие отсылочные требования.

В целом, положительная тенденция от принимаемых системных мер налицо. Так, если в 2010 году в совокупности зарегистрировано 349 тыс. проверок, то в 2011 г. уже 282 тыс., а в 2016 г. этот показатель снизился до 98,6 тыс.» - проинформировала Мухсинова.

Заместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Берик Шарип осветил основные реализуемые Министерством мероприятия в направлении оптимизации проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках созданной специальной рабочей группы.

«Пересмотрены 6 санитарных правил и оптимизированы санитарно-эпидемиологические требования. Отменено 29 устаревших и дублирующих СП. Разработаны и утверждены новые Критерии оценки степени рисков с внедрением риск ориентированной модели надзора. Разработаны и утверждены 41 проверочных листов вместо одного с множеством отсылочных норм. Сокращены санитарные требования в проверочных листах. Совместно с НПП пересмотрены и усовершенствованы СНиПы, предъявляемые к объектам здравоохранения и образования», - сообщил он.

«Действует «Республиканская Ассоциация санитарно-эпидемиоло-гических аудиторов Казахстана», которая включает порядка 25 специализированных консалтинговых компаний. Субъекты бизнеса могут обратиться за их услугами и устранить выявленные недостатки в части СанПин» - добавил Шарип.

В завершении первого вопроса Управляющий директор - директор департамента развития МСБ НПП Динмухамед Абсаттаров привел отдельные аналитические данные по реальному вкладу МСБ в экономику РК. В этом контексте он указал на международный опыт развития малого и среднего бизнеса и их долю в экономике по сравнению с Казахстаном.

«Мы периодически говорим о стабильном улучшении условий ведения бизнеса в нашей стране, в т.ч. путем сокращения числа проверочных и контрольных мероприятий, упразднению дублирующих и низкоэффективных функций госорганов по надзору за предпринимательской деятельностью. Это в целом хорошо и проявляет определенную положительную динамику. Но мы в большей степени оперируем количественными показателями в части совершенствования того или иного аспекта. Хотелось бы обратить внимание на качественный эффект от всего этого на рост экономики для выявления прямой корреляции от принимаемых мер», - подчеркнул Динмухамед Абсаттаров.

В частности, МСБ обеспечивает 26,8% ВВП РК, но если посмотреть на развитые страны, к уровню которых мы стремимся, то доля малого и среднего бизнеса в росте экономики составляет не менее 60%. Роль МСБ в решении такой социально значимой задачи, как обеспечение занятости, в развитых государствах достигает 70-75%, к примеру, в Японии. В Казахстане этот индикатор находится на уровне 37,5% от общего количества трудоспособного населения.

При этом, несмотря на активную поддержку МСБ, с начала 2016 г. по август 2017 г. количество всех категории субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 132 591 единиц. Это реально тревожный сигнал. Численность крестьянских хозяйств за последние несколько лет сокращается и в настоящее время находится на уровне 2005 г. Это происходит на фоне ежегодного выделения колоссальных объемов бюджетных средств на развитие АПК.

«Вот эти показатели демонстрируют нам реальное положение в секторе МСБ. В этой связи целесообразно рассматривать влияние от принимаемых мер через призму конечного экономического эффекта и оценивать работу государства через показатели улучшения вышеуказанных показателей» - отметил Абсаттаров.

Директор департамента развития МСБ указал на оценки экспертов Глобального мониторинга предпринимательства, согласно которым, улучшение условий для ведения бизнеса в Казахстане на 10% может придать экономически эффект на 52 млрд. долларов.

В контексте совершенствования контрольно-надзорных функций государства Динмухамед Абсаттаров сослался на опыт Грузии, власти которой в значительной степени переформатировали регуляторные компетенции ряда госорганов. В результате бизнес климат в стране кардинально изменился в лучшую сторону. При этом мы не призываем полностью перенять опыт других стран, но следует учесть подобные достижения и перейти на новый уровень планирования и реализации стратегических задач.

Во второй части заседания рассмотрены вопросы реализации информационной и методической поддержки субъектов МСБ по следующим направлениям: «Бизнес-Насихат», «Бастау Бизнес», «Центр агрокомпетенций», «Центр мониторинга и экспертизы» и Сервисная поддержка бизнеса.

Эксперт департамента по связям с общественностью НПП Нурсеит Курманов коротко проинформировал о проекте «Бизнес-Насихат», который является одним из главных направлений Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020», реализуемый в рамках нефинансовых мер поддержки предпринимательства. Целью проекта является разъяснение широким слоям населения мер господдержки в целях эффективной реализации Программы, а также популяризации идей предпринимательства.

«В рамках проекта ведется разработка и запуск цикла передач в жанре «Социального репортажа» на региональных и республиканских телеканалах. Также подготовлено 2 передачи на каналах «Хабар 24» и «Астана», посвященные развитию предпринимательства», - сообщил Нурсеит Курманов.

Директор департамента развития бизнес коммуникации на государственном языке НПП Бауржан Оразгалиев коротко остановился на основных преимуществах проекта «Бастау Бизнес», являющейся основой второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Целью данной общегосударственной программы является обучение основном бизнеса самозанятого и безработного населения, поддержка предпринимательских инициатив, гарантирование микрокредитов от государства. Ожидается, что только в 2017 году будут охвачены 80 из 160 сельских районов. В целом, до 2021 г. планируется с помощью данной программы 3 тыс. новых проектов.

Представитель Центра компетенций Болат Сейсенов разъяснил о мерах всесторонней поддержки субъектов агропромышленного комплекса через обучающие механизмы, выездные точечные консультации. В практическом разрезе были приведены итоги работы Центра за 8 месяцев текущего года. Останавливаясь на количественных показателях, Б.Сейсенов проинформировал, что Центром проведено 852 семинара, 3124 дистанционных консультаций, разработано 130 учебных программ.

Заместитель директора ТОО «Центр мониторинга и экспертиза рынка» Айымгуль Абилева презентовала информацию о концепции цифровой платформы - Правительства для бизнеса. Данный проект будет презентован широкой общественности в декабре 2017 г. и приурочен ко Дню индустриализации.

Как сообщила Абилева, «Цифровая платформа правительства для бизнеса увеличит охват предпринимателей сервисными услугами через принцип «одного окна» до 1 130 000 предпринимателей.

Программа предназначена для увеличения продаж, снижения издержек бизнеса, финансирование и снижение административных барьеров. Цифровая платформа будет работать посредством облачных приложений (cloud), оперировать большими данными (big data) и внедрят ь финансовые технологии (fintech).

По итогам председатель отметила положительные стороны и преимущества каждой из представленных программ и масштабы проводимой работы НПП с госорганами по поддержке предпринимательской инициативы в Республике.

В завершении заседания ОЮЛ «Ассоциация охранных организаций РК» и ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация дошкольных организаций» подвели свои отчеты по итогам девяти месяцев текущего года. Рассмотрены отдельные вопросы, касательно их работы, ряда проблемных аспектов в сфере дошкольных учреждений.

В целом, по результатам заслушивания дана положительная оценка деятельности указанных ассоциаций и определены конкретные задачи на ближайший период.