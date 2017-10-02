Аким Павлодарской области рассказал об итогах развития региона за 8 месяцев 2017 года

Павлодарская область имеет высокую инвестиционную привлекательность, как для местных инвесторов, так и для зарубежных. Причем связано это со стоимостью электроэнергии.

Павлодарская область показвает положительные по всем экономическим направлениям. Достижениями региона за 8 месяцев 2017 года сегодня во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций поделился аким области Булат Бакауов, передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, Павлодарская область имеет высокую инвестиционную привлекательность, как для местных инвесторов, так и для зарубежных. Причем связано это со стоимостью электроэнергии (в регионе самая дешевая электроэнергия по Казахстану), выработка которой в этом году увеличилась на 23% и составила 26,3 млрд кВт/ч.













«Из них на сегодня 3,3 млрд кВт/ч с шин Экибастузской ГРЭС-1 экспортировано в российские регионы. До конца года экспорт электроэнергии составит порядка 6 млрд кВт/ч», - отметил он.





Помимо этого, аким обратил внимание на экспорт, который вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь инвестиции привлекают не только в производство, но также и в АПК, где у области большой потенциал.





«Рост валового регионального продукта в этом году составил 5,6%. А вклад области в общереспубликанском объеме ВВП увеличился до 4,7% (было 4,4%). Положительная динамика отмечается во всех секторах промышленности. За счет выхода на полную мощность Бозшакольского ГОКа, производящего медный концентрат, объемы производства предприятия выросли почти на 12%. Стабильно работают предприятия металлургии, химии, нефтехимии и машиностроения», - сказал Бакауов.





В рамках второй пятилетки Карты индустриализации в регионе реализуется 35 проектов с объемом инвестиций в 1,1 трлн. тенге с созданием 8412 рабочих мест. В 2017 году запланирован ввод 8 проектов с объемом инвестиций 271,0 млрд тенге и созданием 1323 рабочих мест.





«Благодаря реализации инструментов госпрограмм в области отмечается рост предпринимательской активности. На сегодняшний день число действующих субъектов МСБ увеличилось на 6,5%, объем выпуска продукции - в 1,3 раза. В целом по программе «Дорожная карта бизнеса» на поддержку и развитие предпринимательства выделено 4,2 млрд тенге», - добавил аким.





Татьяна Ковалева, Астана







