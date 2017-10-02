Honda огласила цены седана Accord нового поколения

Новый седан Honda Accord 2018 модельного года стартует на американском рынке 18 октября текущего года. На старте продаж местным клиентам предложат автомобиль, оснащённый 1,5- и 2,0-литровым бензиновым мотором. Мощность – 192 и 254 лошадиные силы соответственно.





Вне зависимости от модификации, седан Honda Accord нового поколения будет доступен в США с 6-ступечатой «механикой» или же 10-диапазонным «автоматом». Помимо этого, для седана с 1,5-литровым двигателем предусмотрен бесступенчатый вариатор.





Цена седана Honda Accord нового поколения с 1,5-литровым мотором в США варьируется от 23 570 до 33 800 долларов. В свою очередь, за автомобиль с 2,0-литровым агрегатом необходимо заплатить от 30 310 до 35 800 долларов.

Представители японского автогиганта уже рассказали, что в ближайшее время американским клиентам будет предложена гибридная модификация нового седана Honda Accord. Этот автомобиль оснащён электромотором, бензиновым двигателем 2.5 и трансмиссией CVT. Цена «зелёного» авто – от 27 800 долларов.









Уже в самом доступном исполнении седан Honda Accord нового поколения получает информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым монитором, комплекс систем безопасности Honda Sensing, ABS, EBD, климат-контроль, систему контроля давления в шинах и многое другое.

Отметим, что все указанные цены нового седана Honda Accord 2018 модельного года не включают в себя налог за доставку.



