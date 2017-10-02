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Honda огласила цены седана Accord нового поколения

2 октября 2017, 15:04

Североамериканский офис японской компании Honda Motor Company официально анонсировал старт продаж седана Honda Accord нового, десятого по счёту поколения, и огласил рекомендованные розничные цены 4-дверного автомобиля.

Новый седан Honda Accord 2018 модельного года стартует на американском рынке 18 октября текущего года. На старте продаж местным клиентам предложат автомобиль, оснащённый 1,5- и 2,0-литровым бензиновым мотором. Мощность – 192 и 254 лошадиные силы соответственно.

Вне зависимости от модификации, седан Honda Accord нового поколения будет доступен в США с 6-ступечатой «механикой» или же 10-диапазонным «автоматом». Помимо этого, для седана с 1,5-литровым двигателем предусмотрен бесступенчатый вариатор.

Цена седана Honda Accord нового поколения с 1,5-литровым мотором в США варьируется от 23 570 до 33 800 долларов. В свою очередь, за автомобиль с 2,0-литровым агрегатом необходимо заплатить от 30 310 до 35 800 долларов.

Представители японского автогиганта уже рассказали, что в ближайшее время американским клиентам будет предложена гибридная модификация нового седана Honda Accord. Этот автомобиль оснащён электромотором, бензиновым двигателем 2.5 и трансмиссией CVT. Цена «зелёного» авто – от 27 800 долларов.


Уже в самом доступном исполнении седан Honda Accord нового поколения получает информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым монитором, комплекс систем безопасности Honda Sensing, ABS, EBD, климат-контроль, систему контроля давления в шинах и многое другое.

Отметим, что все указанные цены нового седана Honda Accord 2018 модельного года не включают в себя налог за доставку.


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