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Стрельба в Лас-Вегасе: убиты более 20 человек, более 100 ранены

2 октября 2017, 15:10

Стрелок открыл огонь по толпе людей с балкона из боевого оружия.

В полиции сообщили, что жертвами стрельбы возле казино в Лас-Вегасе стали по меньшей мере 20 человек, сообщает НТВ.ru.

По словам шерифа Джозефа Лобмардо, в результате стрельбы на концерте кантри-музыки у казино Mandalay Bay погибли как минимум 20 человек, более 100 получили ранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип.

Предполагаемый стрелок был ликвидирован.

Тем временем аэропорт Лас-Вегаса, который закрывали из-за стрельбы, частично восстановил работу. В воздушной гавани предупредили пассажиров, что рейсы будут отправляться с задержкой из-за нарушения расписания.

Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье.

Стрелок открыл огонь по толпе людей с балкона из боевого оружия.

Момент ЧП попал на видео.

Фото: Steve Marcus / Reuters

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