Нам нужно принять новый Земельный кодекс

В обществе назрела острая необходимость принятия нового Земельного кодекса. Сейчас планируется принять новый Кодекс о недрах и недропользовании, который кардинально будет отличаться от текущего закона тем, что узаконивает такие новые виды деятельности как старательство, упрощает порядок приобретения права недропользования и стимулирует производить геологоразведку. В рамках нового Кодекса планируется внести существенные изменения и дополнения в Земельный кодекс. Вместе с тем, планируется принять новый Налоговый кодекс, где существующие нововведения в налоговое законодательство также предусматривает поправки в Земельный кодекс.





Вместе с тем Министерством юстиции Республики Казахстан подготовлен проект внесения изменении и дополнении в Земельный кодекс и Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» в части укрепления института собственности, где предусматриваются изменения концептуальных условии возмещения при изъятии земель для государственных нужд. Проектом поправок предусматривается возмещение за принудительно изымаемый земельный участок по рыночной стоимости. Это, конечно, многое меняет, но не все понятно. Непонятно, как определяется это рыночная стоимость, как именно государство собирается возмещать, откуда возьмутся деньги и как это будет работать на деле. Поправками предусматривается усиление роли Общественных советов при акиматах.





Земельный кодекс - это сверхважный экономический и социальный документ, его обновление привнесет куда больший социально-экономический эффект для общества и бизнеса, нежели принятие двух вышеупомянутых Кодексов. Те земельно-правовые проблемы, что мы видим в обществе, это результат, прежде всего, несовершенства земельного законодательства.





Вот планируем принять новый Кодекс о недрах и Налоговый кодекс, все это направлено на стимулирование экономической активности за счет создания новых видов деятельности (старательство), упрощения процедур (приобретения права недропользования), снижения налоговой нагрузки (освобождение недропользователей от некоторых видов налогов, снижение налоговых ставок). Это позитивные шаги. Но мы должны в свою очередь понять что этим, мы привязываем экономическую модель развития страны на добывающем энергетическом сегменте. Это хорошо, если остальные сегменты экономики работают, а если их нет, это плохо. Я рад принятию Кодекса о недрах и Налогового кодекса с его нововедениями. Но мы должны создавать собственную промышленность, развивать сельское хозяйство, регулировать градостроительную политику для новых форм инвестиции. А для этого, Кодекс о недрах и Налоговый кодекс нужно принимать в фарватере с принятием нового Земельного кодекса. Существующий Земельный кодекс с его редакцией, для больших свершений просто не годится.





Как эксперт в области земельного права, ответственно могу спросить, какие нормы Земельного кодекса стимулируют инвесторов для создания экологически чистых технологий? Есть такие статьи? Какие статьи Земельного кодекса, упрощают порядок приобретения прав на землю для новых видов промышленной деятельности? Есть ли вообще в Земельном кодексе механизмы экономического стимулирования инвестиции? Их по существу нет. Они может и разбросаны в различных законах, но это неправильно. Есть ли нормы в Земельном кодексе, которые предусматривают правовую защиту инвестиции? О каких инвесторах (даже приняв Кодекс о недрах), мы можем говорить, если до сих пор на уровне Земельного кодекса не придумали систему гарантий защиты инвестиции на землю?





Какой старатель пойдет брать лицензию на старательство для добычи, скажем, тех же драгоценных металлов, если по Земельному кодексу аж 7 оснований прекращений прав на землю и полное отсутствие гарантий защиты инвестиций того же старателя.





По новому Кодексу собираемся добычу подземных вод вывезти из категорий операции по недропользованию и допустить добычу подземных вод на основе специального водопользования. А знает ли потенциальный разработчик подземных вод, что, на первый взгляд, сверхоблегченные условия получения разрешения на добычу подземной воды по проекту Кодекса не перекликаются с суровыми нормами статьей 92,93 Земельного кодекса в части освоения земли, учитывая сложные особенности геологического строения нашей земли, отсутствие инфраструктуры и капиталоемкость проекта. Даже введение блочной системы отвода земель для недропользования можно безущербно реализовать, если решим вопросы накладки (наложения границ) земель. А это нужно приводить в порядок работу АИС ГЗК, усиление геолокации и применение геоинформационных систем при отводе земель, ужесточение ответственности НПЦзем и акиматов, с его органами земельных отношений.





Все упирается обратно в Земельный кодекс и реформу совершенствования подзаконных актов в области земельных отношений. У нас есть самовольный захват земель, нецелевое использование земли и вопросы освоения земли, проблемные аспекты предоставления прав на землю, сложности в градостроительном планировании, вопросы узаконения существующих объектов с коллизиями, проблемы учета и регистрации прав на землю. Все эти проблемы в рамках Земельного кодекса не решить. Об этом мы говорим долго, об этом я говорю достаточно долго. А воз и ныне там.





Я думаю, так не лучше ли разработать Земельный кодекс с учетом рекомендаций правительственной земельной комиссии и действующего закона о наложении моратория на некоторые статьи Кодекса, учесть предложения министерства юстиции которые были оформлены как проект внесения изменении и дополнении в некоторые законы, и включить в него все планируемую в рамках принятия этих Кодексов поправок. Не лучше ли нам внести куда более существенный социально-экономический эффект в предпринимательскую среду.





Нам нужен новый понятный для простого обывателя, для инвестора, для бизнеса Земельный кодекс. Если это сделать после принятия Кодексов, то это будет подарок для отечественного и иностранного бизнеса в нашей стране.



