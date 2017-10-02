Появилась новая топовая версия LADA 4×4 Bronto.





Внедорожник LADA 4×4 Bronto не является совершенно новой версией популярного отечественного автомобиля. Такое исполнение модели является модернизированным вариантом версии «Рысь», выпуском которой ещё в 2009 году занималась компания Бронто. В 2012 году машину начала выпускать подконтрольная «АвтоВАЗу» фирма ВИС-Авто. Теперь же «Рысь» возрождается под новым названием Бронто.

Внедорожник LADA 4×4 Bronto получает увеличенный до 240 мм дорожный просвет, расширенные колёсные арки, амортизаторы с увеличенным ходом, усиленные передние пружины и задний мост, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа (спереди и сзади), тормоза с ABS и покрышки 235/75 R15.









Как уже отмечалось, минимальная цена внедорожника LADA 4×4 Bronto в России – от 676 000 рублей (без учёта специальных акций и предложений). В арсенале автомобиля значится: 15-дюймовые литые колеса, рейлинги на крыше, электрорегулировки и обогрев внешних зеркал, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, обогрев передних кресел, дополнительная шумоизоляция, кондиционер, аудиоподготовка.

За дополнительные 25 000 рублей клиенты могут заказать пакет Image, в состав которого входит особые пластиковые бамперами, расширители арок, накладки на пороги и противотуманные фары. Еще за 39 000 рублей предлагается камуфляжный окрас кузова. Максимально укомплектованный автомобиль LADA 4×4 Bronto стоит от 740 000 рублей.









Внедорожник LADA 4×4 Bronto оснащён 1,7-литровым бензиновым двигателем, мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Максимальная скорость – 137 км/ч. Время разгона с 0 до 100 км/ч – 18 секунд. Модель LADA 4×4 Bronto предлагается только в 3-дверном кузове.





Российская компания «АвтоВАЗ» начинает официальные продажи внедорожника LADA 4×4 Bronto. Информация об автомобиле уже появилась на сайте производителя.