Стали известны подробности задержания террористов ИГ* в Москве

Преступники готовили взрывы в местах массового скопления людей и на транспорте.

Задержание двоих участников ячейки террористов ИГИЛ* проходило в минувшую пятницу на одной из строек в Северном административном округе Москвы , сообщает , сообщает Ren.tv





Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении деятельности на территории московского региона глубоко законспирированной ячейки ИГИЛ*.





"Руководство указанной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного Исламского Халифата". В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.





По информации спецслужбы, преступники готовили взрывы в местах массового скопления людей и на транспорте.





"В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. В местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств", - сообщили в ФСБ, добавив, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".





Двоих участников ячейки задержали вечером 29 сентября. Оба жили в бытовке на стройке жилого комплекса на севере столицы. Известно, что у предполагаемых террористов найдено готовое к использованию самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова без номера с полным магазином, две гранаты РГД-5 с запалами УЗРГМ-2, а также вещества, которые в дальнейшем планировалось использовать для изготовления новых бомб. Оба задержанные работали на стройке сторожами.







