20 лет в тюрьме проведет мужчина, убивший своего друга в Кокшетау

Житель Кокшетау приговорен к длительному тюремному заключению на основании вердикта присяжных за убийство друга.

Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже Кулаковского 22 июня. Изувеченное тело нашли 30 июня в камышах на реке Кылшакты.





Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство" УК РК. Подозреваемый 30-летний житель Кокшетау был объявлен в розыск.





Безрукова задержали на пункте пропуска на границе России и Украины в Донецке Ростовской области. Подозреваемый был этапирован в Кокшетау.





Присяжные заседатели признали 30-летнего Александра Безрукова виновным в убийстве и краже денег. На основании вердикта судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорил Безрукова к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии максимального режима с конфискацией имущества. Осужденному придется выплатить родственникам убитого материальный, моральный вред.



