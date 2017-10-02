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20 лет в тюрьме проведет мужчина, убивший своего друга в Кокшетау

2 октября 2017, 15:32

Подозреваемый после убийства пустился в бега, его задержали на российско-украинской границе.

Житель Кокшетау приговорен к длительному тюремному заключению на основании вердикта присяжных за убийство друга.

По версии следствия, 30-летний Александр Безруков знал, что у 26-летнего Николая Кулаковского есть деньги, и поэтому в ночь на 19 июня после ночного клуба пригласил его к себе домой. Дома пьяный Безруков тяжелым предметом бил парня по голове и телу, а потом зарезал его ножом. Николай скончался на месте. Затем Безруков пошел в его квартиру и похитил крупную сумму денег.

Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже Кулаковского 22 июня. Изувеченное тело нашли 30 июня в камышах на реке Кылшакты.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство" УК РК. Подозреваемый 30-летний житель Кокшетау был объявлен в розыск.

Безрукова задержали на пункте пропуска на границе России и Украины в Донецке Ростовской области. Подозреваемый был этапирован в Кокшетау.

Присяжные заседатели признали 30-летнего Александра Безрукова виновным в убийстве и краже денег. На основании вердикта судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорил Безрукова к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии максимального режима с конфискацией имущества. Осужденному придется выплатить родственникам убитого материальный, моральный вред.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото Sputnik

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