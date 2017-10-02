Казахстанские дзюдоисты завоевали четыре медали чемпионата мира среди ветеранов

На мировом первенстве участвуют около 1000 ветеранов из 64 стран мира.

С 30 сентября в Италии в городе Ольбия проходит Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. На данном Чемпионате мира казахстанские дзюдоисты завоевали 4 медали.





Как сообщает сайт федерации дзюдо, в первый день чемпионата мира по дзюдо среди ветеранов сборная команда Казахстана завоевала 2 медали: серебряную награду получил Нурлан Джарашуев (100 кг), «бронзу» выиграл Анатолий Веклич (90 кг).













Второй день чемпионата мира также принес 2 медали в копилку команды. В весе до 90 кг возрастной категории М3 добыты две «бронзы». Призерами стали Денис Коробков из Караганды и Даурен Мукушев из Экибастуза.





Напомним, что в Италии чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов пройдет до 3 октября. На мировом первенстве участвуют около 1000 ветеранов из 64 стран мира.











