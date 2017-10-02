Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Дождь и гололед: в трех областях РК объявлено штормовое предупреждение

2 октября 2017, 15:42

Ожидается усиление ветра, порывы до 25 м/с.

В трех областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, ночью и утром 3 октября местами по Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, местами усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

Сутки 3 октября в Костанайской области ожидается местами гололед, туман, ветер 15-20 м/с. По Восточно-Казахстанской области 3 октября местами ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

Фото: ngs.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...