Дождь и гололед: в трех областях РК объявлено штормовое предупреждение
2 октября 2017, 15:42
Ожидается усиление ветра, порывы до 25 м/с.
В трех областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Так, ночью и утром 3 октября местами по Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, местами усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.
Сутки 3 октября в Костанайской области ожидается местами гололед, туман, ветер 15-20 м/с. По Восточно-Казахстанской области 3 октября местами ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
Фото: ngs.ru
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