«Заряженный» Skoda Karoq RS может оказаться гибридом

Как сообщает портал Motor1, работникам которого удалось поговорить на эту тему с руководителем отдела исследований и разработок Skoda Кристианом Струба, в настоящее время проект не получил «зеленый свет».





Однако в руководстве чешского бренда уверены, что «заряженная» модель Skoda Karoq vRS/Karoq RS будет востребована на рынке. Предполагается, что чешский кросс получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от обычной электросети.





Как уже отмечалось, такая гибридная установка знакома по моделям Volkswagen Passat GTE и Golf GTE. Речь идёт о 156-сильном ДВС с наддувом и 115-сильном электрическом моторе. Помимо этого не исключено, что автомобиль будет укомплектован новой силовой установкой с 48-вольтовым электрическим мотором.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о том, что чешский «заряженный» кросс Skoda Karoq vRS/Karoq RS будет укомплектован таким же силовым агрегатом, что и модель Seat Ateca Cupra. Это: 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом, генерирующий порядка 300 сил.



