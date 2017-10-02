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«Заряженный» Skoda Karoq RS может оказаться гибридом

2 октября 2017, 15:49

«Заряженный» кроссовер Skoda Karoq vRS/Karoq RS может получить гибридную силовую установку, знакомую по моделям Volkswagen Passat GTE и Golf GTE.

Как сообщает портал Motor1, работникам которого удалось поговорить на эту тему с руководителем отдела исследований и разработок Skoda Кристианом Струба, в настоящее время проект не получил «зеленый свет».

Однако в руководстве чешского бренда уверены, что «заряженная» модель Skoda Karoq vRS/Karoq RS будет востребована на рынке. Предполагается, что чешский кросс получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от обычной электросети.

Как уже отмечалось, такая гибридная установка знакома по моделям Volkswagen Passat GTE и Golf GTE. Речь идёт о 156-сильном ДВС с наддувом и 115-сильном электрическом моторе. Помимо этого не исключено, что автомобиль будет укомплектован новой силовой установкой с 48-вольтовым электрическим мотором.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о том, что чешский «заряженный» кросс Skoda Karoq vRS/Karoq RS будет укомплектован таким же силовым агрегатом, что и модель Seat Ateca Cupra. Это: 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом, генерирующий порядка 300 сил.


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