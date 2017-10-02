Число участников референдума в Каталонии превысило сто процентов
2 октября 2017, 15:58
Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло 1 октября.
Власти Каталонии насчитали более 100 процентов голосовавших на референдуме по вопросу отделения от Испании, сообщает Lenta.ru.
Во время пресс-конференции по итогам плебисцита официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за независимость от Испании высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления. Пустыми и недействительными оказались 2,92 процента поданных бюллетеней.
Издание El Mundo обратило внимание, что в сумме эти данные составляют 100,88 процента, что превышает теоретически допустимое число. Газета указывает, что причиной такого несоответствия, вероятно, стала простая арифметическая ошибка, допущенная при определении процентов.
Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули. В ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: Jon Nazca / Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881108-32f59fca7424b0f43a1d7add7ac39634
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...