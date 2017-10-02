В Алматы незаконно пытались провезти 52 тонны пуховиков и рубашек

По заключению специалистов, таможенная стоимость незадекларированного и недостоверно задекларированного товара составила более 65 млн. тенге.

Сотрудниками Департамента государственных доходов города Алматы, в рамках Акции по борьбе с “теневой экономикой”, выявлены факты контрабандного ввоза товаров народного потребления из КНР в адрес двух казахстанских предприятий, сообщает сообщает Zakon.kz





Общий вес незадекларированного товара, выявленного в ходе таможенного досмотра, составил более 52 тонн.





Среди незадекларированного товара обнаружены рубашки – 2692 шт., джинсы – 816 шт., куртки (пуховики) – 4832 шт., куртки с мехом – 480 шт. и другие товары хозяйственного предназначения.





При этом, одно из казахстанских ТОО в 2017 году уже привлекалось к административной ответственности за недостоверное декларирование.





В настоящее время по данным фактам экономической контрабанды проводятся следственные действия.



