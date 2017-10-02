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Власти Астаны получают мало отзывов по BUSLINE от горожан, пользующихся автобусами

2 октября 2017, 16:41

«Очень мало мы слышим отзывов от тех, кто пользуется общественным транспортом».

Руководитель городского управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов отметил, что по поводу BUSLINE очень ммного имеется откликов от автовладельцев и мало от горожан, которые пользуются общественным транспортом, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы выносим эти вещи на рассмотрение общественности. Мы сегодня в социальных сетях слышим и видим реакцию автолюбителей, которым не нравится. Но очень мало мы слышим отзывов от тех, кто пользуется общественным транспортом», - сказал он на брифинге в СЦК.

Пи этом глава управления отметил, что со стороны видно, что автобусы «едут с заданной скоростью» без долгого простаивания в пробках.

«Хотя мы прекрасно все видим, что мы стоим в каком-то заторе (автовладельцы), а наши автобусы едут с заданной скоростью», - уточнил Б. Игенбердинов.

По его словам, сейчас на автобусе в Астане можно быстрее добраться до места назначения, чем на автомобиле.

«На автобусе можно добраться за 15 минут с правого на левый берег и на твоем пути не будет транспортных заторов», - заключил он.

Напомним, в Астане решают вопрос о дальнейшей судьбе автобусных линий BUSLINE на ряде улиц города. После завершения работы международной выставки EXPO-2017 их планируется убрать.

Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта alrt.kz

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