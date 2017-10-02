Власти Астаны получают мало отзывов по BUSLINE от горожан, пользующихся автобусами

«Очень мало мы слышим отзывов от тех, кто пользуется общественным транспортом».

Руководитель городского управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов отметил, что по поводу BUSLINE очень ммного имеется откликов от автовладельцев и мало от горожан, которые пользуются общественным транспортом, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Мы выносим эти вещи на рассмотрение общественности. Мы сегодня в социальных сетях слышим и видим реакцию автолюбителей, которым не нравится. Но очень мало мы слышим отзывов от тех, кто пользуется общественным транспортом», - сказал он на брифинге в СЦК.





Пи этом глава управления отметил, что со стороны видно, что автобусы «едут с заданной скоростью» без долгого простаивания в пробках.





«Хотя мы прекрасно все видим, что мы стоим в каком-то заторе (автовладельцы), а наши автобусы едут с заданной скоростью», - уточнил Б. Игенбердинов.





По его словам, сейчас на автобусе в Астане можно быстрее добраться до места назначения, чем на автомобиле.





«На автобусе можно добраться за 15 минут с правого на левый берег и на твоем пути не будет транспортных заторов», - заключил он.





Напомним, в Астане решают вопрос о дальнейшей судьбе автобусных линий BUSLINE на ряде улиц города. После завершения работы международной выставки EXPO-2017 их планируется убрать.





Ксения Давыдова, Астана