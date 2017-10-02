Почти 900 тысяч человек пострадали от краха британской авиакомпании

Путешественников, которые находятся за границей, в Великобританию возвращают лайнерами других авиакомпаний.

Крах британской авиакомпании Monarch Ailines коснулся 860 тысяч пассажиров , сообщает , сообщает Lenta.ru





По данным Sky News, 110 тысяч путешественников сейчас находятся за границами Соединенного Королевства и ждут возвращения на родину.





По данным издания, проблемы возникли с 300 тысячами заказов, некоторые из которых носят групповой характер.





Путешественников, которые находятся за границей, в Великобританию возвращают лайнерами других авиакомпаний. Для этих целей Управлением гражданской авиации (Civil Aviation Authority) было зафрахтовано 30 судов. Министр транспорта страны Крис Грейлинг назвал возвращение туристов «самой большой в мире репатриацией мирного времени».





Тем, кто купил билеты на рейсы Monarch Ailines, но еще не воспользовался ими, рекомендуют заранее проверять расписание и не отправляться в аэропорты без подтверждения вылетов. Отмечается, что пострадавшие путешественники могут требовать от авиакомпании возмещения затрат.

Monarch Ailines столкнулась с трудностями после закрытия чартерных программ в Египет, Тунис и Турцию — полеты туда были запрещены Форин-офисом. Кроме того, на финансовое положение перевозчика повлияло падение курса английского фунта после «Брексита». Отмечается, что в компании трудятся 2,1 тысячи человек. Еще 800 сотрудников работают в инженерном бизнесе Monarch, который продолжает функционировать.

В апреле TripAdvisor включил Monarch Airlines в список лучших бюджетных перевозчиков Европы. Авиакомпания заняла четвертое место в рейтинге, который возглавила британская же Jet2.com.



