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Почти 900 тысяч человек пострадали от краха британской авиакомпании

2 октября 2017, 16:44

Путешественников, которые находятся за границей, в Великобританию возвращают лайнерами других авиакомпаний.

Крах британской авиакомпании Monarch Ailines коснулся 860 тысяч пассажиров, сообщает Lenta.ru.

По данным Sky News, 110 тысяч путешественников сейчас находятся за границами Соединенного Королевства и ждут возвращения на родину.

По данным издания, проблемы возникли с 300 тысячами заказов, некоторые из которых носят групповой характер.

Путешественников, которые находятся за границей, в Великобританию возвращают лайнерами других авиакомпаний. Для этих целей Управлением гражданской авиации (Civil Aviation Authority) было зафрахтовано 30 судов. Министр транспорта страны Крис Грейлинг назвал возвращение туристов «самой большой в мире репатриацией мирного времени».

Тем, кто купил билеты на рейсы Monarch Ailines, но еще не воспользовался ими, рекомендуют заранее проверять расписание и не отправляться в аэропорты без подтверждения вылетов. Отмечается, что пострадавшие путешественники могут требовать от авиакомпании возмещения затрат.

Monarch Ailines столкнулась с трудностями после закрытия чартерных программ в Египет, Тунис и Турцию — полеты туда были запрещены Форин-офисом. Кроме того, на финансовое положение перевозчика повлияло падение курса английского фунта после «Брексита». Отмечается, что в компании трудятся 2,1 тысячи человек. Еще 800 сотрудников работают в инженерном бизнесе Monarch, который продолжает функционировать.

В апреле TripAdvisor включил Monarch Airlines в список лучших бюджетных перевозчиков Европы. Авиакомпания заняла четвертое место в рейтинге, который возглавила британская же Jet2.com.

Фото: Charlotte Graham / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

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