Аким Павлодарской области прокомментировал подорожание бензина в Казахстане

Аким Павлодарской области Булат Бакауов прокомментировал подорожание ГСМ в Казахстане и отметил, что от ПНХЗ это не зависит, передает Zakon.kz.

«На самом деле, буквально с 30 сентября идет некоторая турбулентность по АЗС, но я скажу, что это нисколько не зависит конкретно только от Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год наши предприниматели знают, что завод становиться (на плановый ремонт - от. автора), некоторые запасы на этот месяц они должны иметь. Мы в течение ремонтного срока над этим вопросом работали, чтобы АЗС максимально смогли загрузиться тем объемом, которых хватит на ремонтный период», - добавил Бакауов.

В Казахстане вновь поднялись цены на бензин, литр АИ 92 стоит 151 тенге. Рост цен на топливо начался накануне.

Татьяна Ковалева