НАСА показало снимок гигантского отколовшегося айсберга
2 октября 2017, 16:50
Изображения получены 16 сентября 2017 года научными инструментами OLI (Operational Land Imager) и TIRS (Thermal Infrared Sensor) спутника Landsat 8.
НАСА показало снимки гигантского антарктического айсберга, сообщает Lenta.ru.
На фотографиях заметны крупные объекты A-68A и A-68B, которые еще в августе 2017 года были единым айсбергом. По площади первый из них примерно в сто раз крупнее второго. Также на представленных снимках присутствуют более мелкие айсберги.
Сам A-68, площадь которого оценивалась в 5,8 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией, занимаемой Уэльсом (Великобритания), образовался в июле 2017 года, отколовшись от антарктического шельфового ледника Ларсен С.
Изображения получены 16 сентября 2017 года научными инструментами OLI (Operational Land Imager) и TIRS (Thermal Infrared Sensor) спутника Landsat 8.
Ларсен является самым северным из оставшихся крупных ледников Антарктиды. Наблюдения за его разрушением ведутся несколькими учеными. В частности, команда MIDAS следит за шельфом с 2011 года.
В 2002 году была разрушена часть ледника Ларсен B, по площади сопоставимая с территорией американского острова Лонг-Айленд.
Изображение: NASA
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