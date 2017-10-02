Полиция Алматинской области усилила контроль за дорогами региона
2 октября 2017, 17:01
Только за последние четыре дня за грубые нарушения ПДД к ответственности привлечено более 3000 водителей.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, в регионе организована профилактическая отработка «Безопасная дорога», направленная на снижение уровня аварийности и повышение дисциплины среди водителей транспортных средств, передает Zakon.kz.
«Усиление надзора связано со статистикой участившихся на автодорогах региона дорожно-транспортных происшествий. Только за последние четыре дня за грубые нарушения ПДД к ответственности привлечено более 3000 водителей, из которых 1636 нарушителей наказаны за превышение скоростного режима» - сообщили в ДВД области.
В полиции также отметили, что в ходе отработки выявлено 65 водителей, управлявших автотранспортом в алкогольном либо наркотическом опьянении, а также 190 водителей уличены в использовании за рулем автомашин сотовых телефонов.
«В течение четырех дней на специализированные штрафные стоянки региона водворено свыше 40 автомашин, владельцами которых допущены наиболее грубые нарушения»? - отметили в ведомстве.
Как выяснилось, полицейские региона намерены значительно усилить в предзимний период надзор за дорожным движением.
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