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Полиция Алматинской области усилила контроль за дорогами региона

2 октября 2017, 17:01

Только за последние четыре дня за грубые нарушения ПДД к ответственности привлечено более 3000 водителей.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, в регионе организована профилактическая отработка «Безопасная дорога», направленная на снижение уровня аварийности и повышение дисциплины среди водителей транспортных средств, передает Zakon.kz.

«Усиление надзора связано со статистикой участившихся на автодорогах региона дорожно-транспортных происшествий. Только за последние четыре дня за грубые нарушения ПДД к ответственности привлечено более 3000 водителей, из которых 1636 нарушителей наказаны за превышение скоростного режима» - сообщили в ДВД области.

В полиции также отметили, что в ходе отработки выявлено 65 водителей, управлявших автотранспортом в алкогольном либо наркотическом опьянении, а также 190 водителей уличены в использовании за рулем автомашин сотовых телефонов.

«В течение четырех дней на специализированные штрафные стоянки региона водворено свыше 40 автомашин, владельцами которых допущены наиболее грубые нарушения»? - отметили в ведомстве.

Как выяснилось, полицейские региона намерены значительно усилить в предзимний период надзор за дорожным движением.

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