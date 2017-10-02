За «крышевание» незаконной добычи ископаемых осуждены 11 полицейских в Астане
2 октября 2017, 17:02
За получение взятки на системной основе осуждены 9 сотрудников дорожно-патрульной полиции и 2 сотрудника природоохранной полиции ДВД Астаны.
Прокуратура Астаны пресекла незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, осуждены 11 сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.
Прокуратура Астаны в рамках проекта «пресечение незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых» проанализировала работу столичного ДВД.
«По инициативе прокуратуры Управление собственной безопасности ДВД Астаны провела оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки)», — говорится в сообщении.
Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд.
Приговорами Есильского районного суда №2 за получение взятки на системной основе 9 сотрудников дорожно-патрульной полиции и 2 сотрудника природоохранной полиции ДВД Астаны осуждены по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и им назначены наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки.
Фото с сайта elorda.info
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