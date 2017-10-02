Сменился директор Астанинского филиала КазНИИСА

Согласно приказу генерального директора Казахского научно-исследовательского проектного института архитектуры и строительства (АО «КазНИИСА») руководителем астанинского филиала назначен Аскар Габидуллин. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе научно-исследовательского проектного института.

Перед новым руководителем поставлена задача повысить эффективность филиала, а также необходимо развивать комплексное обучение специалистов строительного сектора Казахстана в области сметного ценообразования.

Аскар Габидуллин сменил на посту директора филиала КазНИИСА в г. Астане Салауата Дембая.

Аскар Маратулы Габидуллин окончил Западно-Казахстанский аграрный университет и Казахско-Русский Международный Университет по специальностям «экономика и управление» и «экономист-менеджер».

В 1998—1999 годы — специалист территориального комитета госимущества и приватизации, социальной инфраструктуры.

В 1999—2001 годы — менеджер ТОО «Актобе Агро».

В 2001—2002 годы — начальник договорного отдела ТОО «Орас».

С 2002 по 2004 год — начальник отдела снабжения ТОО «Рамазан».

С 2004 по 2007 год — директор ТОО «Олкем».

В 2007—2008 годы — главный инженер Государственного коммунального предприятия АО «Спецавтотранспорт».

В 2008—2009 годы — заместитель начальника ГУ отдела земельных отношении г. Актобе.

С 2009 по 2011 год — начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г. Актобе.

В 2011—2012 годы — первый заместитель Акима г. Актобе.

В 2012—2013 годы — начальник Управления по мобилизационной подготовке и ликвидации ЧС по Актюбинской области.

В 2013—2014 годы — первый заместитель председателя Актюбинского Областного филиала Партия «Нур Отан».

С 2014 по 2017 год — директор коммунального предприятия АО «Елiм-Актобе».

С 2017 года — руководитель департамента по привлечению инвестиций АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»

АО «КазНИИСА» — единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы. Институт создан 7 сентября 1931 года. Имеет 85-летний опыт работы на рынке строительства Казахстана.

Единственным акционером АО «КазНИИСА» является Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.