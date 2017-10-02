В Карагандинской области проведена реорганизация ряда управлений

В структуре местного государственного управления произошли изменения. Цель реорганизации управлений - повышение результативности и эффективности их деятельности. Об обновлённой структуре рассказали на аппаратном совещании в акимате области.

В регионе теперь не существует Управления экономики и финансов. Его разделили на два органа: Управление экономики и бюджетного планирования и Управление финансов. Вновь созданному Управлению финансов переданы некоторые функции Управления государственных активов и закупок - в частности, управление коммунальным имуществом.

Руководителем Управления финансов назначена Ольга Чернявская.

На аппаратном совещании представили руководителя Управления экономики и бюджетного планирования. Им стал 49-летний Ораз Таурбеков, получивший назначение на эту должность через конкурсный отбор. Он имеет три высших образования: окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, Институт повышения квалификации Министерства труда РК, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. По квалификации инженер, экономист, финансовый менеджер.

Свою карьеру начал в налоговых органах, пройдя путь от инспектора до руководящих должностей. Работал в бизнесе. Затем был заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК. До нынешнего назначения являлся членом Ревизионной комиссии по Карагандинской области, где курировал вопросы анализа исполнения государственных и правительственных программ.

Управление государственных активов и закупок переименовано в Управление государственных закупок. Возглавил его Мурат Кадеков.

Также реорганизовано Управление архитектуры и градостроительства. Его присоединили к Управлению строительства - теперь это Управление строительства, архитектуры и градостроительства. Руководителем назначен Бауыржан Исабаев, ранее возглавлявший Управление строительства.