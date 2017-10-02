Аким ЮКО ознакомился с работой школы с полувековой историей

В настоящее время в школе насчитывается 485 учащихся.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил специализированную школу-интернат №12, где обучение ведется на трех языках и имеющий более полувековую историю, передает Пресс-служба акима ЮКО.





Возложив цветы к памятнику героя Социалистического труда советской эпохи, первого директора школы Маржан Тасовой, глава региона ознакомился с работой музея учебного заведения, поделками детей и библиотекой.









Наряду с этим, глава региона встретился со специалистами сферы образования, учителями-ветеранами и поздравил их с Днем учителя, который прошел в первое воскресенье октября.









«Сегодня на праздничной встрече присутствуют учителя-ветераны данного учреждения образования, достигшие высоких результатов в предоставлении качественного образования и воспитании детей. На сегодняшний день выпускники этой школы, успешно работают в разных уголках Казахстана и вносят свой вклад в процветание нашей страны. Трудовой путь учителей-ветеранов, обучившие в стенах этой школы более тысячи учеников, всегда служат примером для учащихся. Каждое достижение организации образования – результат совместного труда учителей и учащихся», - сказал аким.









В школе, которая функционирует с 1961 года, учились такие заслуженные деятели науки и образования, как академик Тынысбек Калменов, Аманбек Акаев, Абу Менлибаев и профессор Жансеит Туймебаев.









Кроме тысячи воспитанников, в стенах этой школы учился аким области Ж.Туймебаев. Вместе с тем, аким поздравил учительницу по математике и классную руководительницу Сару Кабылбекову, воспитательницу Нуржамал Калауову, учительницу по химии Мукенову Сайлаукуль и учительницу по географии Жансеитову Даригу, вручив им подарки.









Следует подчеркнуть, в настоящее время в школе насчитывается 485 учащихся. Из них 122 - отличники, 41 - победители областных олимпиад и научных проектов. Детей обучают 56 учителей высшей квалификационной категории и 33 воспитателя.









Отметим, в текущем году средний балл учащихся по итогам единого Национального тестирования составил - 100 баллов. Кроме того, учителей порадовала выпускница школы Пернекулова Айна, которая набрала 137 баллов.





Автор фотографий - Самат Мырзалиев



