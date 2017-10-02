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Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии

2 октября 2017, 17:09

ЕК считает ситуацию с референдумом внутренним делом Испании.

Референдум о независимости Каталонии был незаконным, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает RT.

«Согласно Конституции Испании, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным», — говорится в его заявлении.

Отмечается, что ЕК считает ситуацию с референдумом внутренним делом Испании.

«Мы призываем все стороны немедленно перейти от конфронтации к диалогу. Насилие не может быть инструментом в политике», — подчеркнул Схинас.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, около 90% участников которого проголосовали за отделение от Испании. Премьер-министр страны Мариано Рахой не признал итогов референдума. Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе голосования превысило 800 человек.

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Фото: Телеграф

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