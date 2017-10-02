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Будет или нет сбор с квартир за автобусы в Астане: в столичном акимате обещали дать ответ позже

2 октября 2017, 17:21

При этом чиновники оценили бурную реакцию общественности на данное предложение.

Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов на брифинге в СЦК пообещал, что до конца года горожане узнают, какое решение принял акимат, в частности, по поводу введения так называемого автобусного сбора в 3800 тенге, предложенного Астана LRT, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня материалы переданы в рабочую группу о том, что Астана LRT отработало и по финансовой модели на 3800. Поэтому мы чуть позже дадим комментарий, почему такая цифра сложилась. Я вам скажу, что подача идеи самой была да, где-то может быть, эти цифры исходили из какой-то методики расчета тарифов или исходя из того, какую расходную часть, как при этом мы можем снизить нагрузку в целом», - сказал он.

При этом спикер отметил, что решения придется ждать до конца текущего года.

«По рабочей группе скажу, что как минимум раз в месяц итоги деятельности рабочей группы будут озвучены. Какая будет в итоге принята модель, думаю, что до конца года должны уже определиться: что нас ждет впереди и на какие горизонты выходим. То, что сейчас озвучивается 3800, 4 тысячи (тенге -авт.)… - это пока условные цифры, за которые цепляться не стоит», - пояснил Б. Игенбердинов.

В то же время глава управления дал оценку реакции общественности на это предложение.

«Очень хорошо, что наши горожане и те, кто заинтересован в развитии города дали свою оценку. Приятно, что общественность очень бурно отреагировала на эти вещи. Уверяем, что позиция не выносилась на заседание акимата, не проходила экспертизу в профильных учреждениях акимата. Мы предложили, чтобы проработать вначале и услышать замечания», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта kazpravda.kz

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