Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-сентябре 2017 года
В январе-сентябре т.г. цены предприятий-производителей повысились на 8,6%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 12%, обрабатывающей - на 5,2%. Промышленная продукция подорожала на 8,8%, услуги промышленного характера - на 6,8%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Сентябрь 2017г. к
|
Январь-сентябрь
2017г.
к январю-сентябрю
2016г.
|
августу
2017г.
|
сентябрю
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
2,8
|
9,5
|
8,6
|
25,4
|
15,9
|
Промышленная продукция
|
3,1
|
9,8
|
8,8
|
27,1
|
16,9
|
Средства производства
|
1,6
|
10,9
|
6,8
|
14,3
|
11,2
|
Продукция промежуточного потребления
|
3,7
|
11,0
|
10,1
|
30,2
|
19,4
|
Потребительские товары
|
0,1
|
2,9
|
1,7
|
12,9
|
4,9
|
Услуги промышленного характера
|
0,2
|
7,6
|
6,8
|
10,6
|
6,7
За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 21,9%, нефть - на 13,2%, топливо дизельное - на 11,7%, мазут - на 9,7%, уголь - на 8,4%, металлические руды - на 7,2%, бензин - на 6,1%, пропан и бутан сжиженные - на 2,7%.
Увеличение цен отмечено на медь на 17,5%, алюминий - на 12,5%, цинк - на 12,3%, свинец - на 8,7%, ферросплавы - на 5,3%, прокат черных металлов - на 1,8%, благородные металлы - на 1,4%.
Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 7,1%, молочные продукты - на 5,4%, рис - на 3,1%, чай - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,2%, хлеб - на 1,5%, маргарин - на 1,1%, их снижение - на крупы на 21,6%, сахар - на 14,4%, муку ржаную - на 8,9%, пшеничную - на 1,3%, масло растительное - на 8%, мясо птицы - на 5,6%.
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