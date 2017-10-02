Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-сентябре 2017 года

В январе-сентябре т.г. цены предприятий-производителей повысились на 8,6%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 12%, обрабатывающей - на 5,2%. Промышленная продукция подорожала на 8,8%, услуги промышленного характера - на 6,8%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Сентябрь 2017г. к Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г. августу 2017г. сентябрю 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 2,8 9,5 8,6 25,4 15,9 Промышленная продукция 3,1 9,8 8,8 27,1 16,9 Средства производства 1,6 10,9 6,8 14,3 11,2 Продукция промежуточного потребления 3,7 11,0 10,1 30,2 19,4 Потребительские товары 0,1 2,9 1,7 12,9 4,9 Услуги промышленного характера 0,2 7,6 6,8 10,6 6,7

За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 21,9%, нефть - на 13,2%, топливо дизельное - на 11,7%, мазут - на 9,7%, уголь - на 8,4%, металлические руды - на 7,2%, бензин - на 6,1%, пропан и бутан сжиженные - на 2,7%.

Увеличение цен отмечено на медь на 17,5%, алюминий - на 12,5%, цинк - на 12,3%, свинец - на 8,7%, ферросплавы - на 5,3%, прокат черных металлов - на 1,8%, благородные металлы - на 1,4%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 7,1%, молочные продукты - на 5,4%, рис - на 3,1%, чай - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,2%, хлеб - на 1,5%, маргарин - на 1,1%, их снижение - на крупы на 21,6%, сахар - на 14,4%, муку ржаную - на 8,9%, пшеничную - на 1,3%, масло растительное - на 8%, мясо птицы - на 5,6%.