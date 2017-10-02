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В СВМДА положительно оценивают усилия Назарбаева по урегулированию конфликта в Сирии

2 октября 2017, 17:31

Об этом Президенту РК рассказал министр иностранных дел РК.

В Акорде состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с министром иностранных дел Кайратом Абрахмановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента.

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о деятельности Казахстана в международных организациях и отчет по итогам проведения ряда международных мероприятий.

Министр иностранных дел доложил Президенту Казахстана о результатах своего участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проинформировал о ключевых приоритетах деятельности нашей страны в рамках предстоящего председательства в Совете Безопасности ООН.

Министр иностранных дел рассказал также Нурсултану Назарбаеву об основных направлениях сотрудничества Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и подчеркнул, что все страны-участники этой организации положительно оценивают миротворческие усилия Главы государства по урегулированию конфликта в Сирии.

Кроме этого, Кайрат Абдрахманов особо отметил, что министры иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества очень высоко оценивают результаты проведенного в сентябре текущего года саммита организации в Астане по науке и технологиям.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

Фото akorda.kz

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